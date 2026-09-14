Pe scurt:
Trei adolescenți au ajuns după gratii la Sibiu, fiind acuzați de tâlhărie și fraude financiare după ce au atacat un străin și i-au folosit cardurile.
Vârsta celor trei minori acuzați de tâlhărie la Sibiu nu i-a înduplecat pe judecători, care au decis arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.
Adolescenții, cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani, sunt din Sibiu, Arad și Săliște și sunt cercetați pentru tâlhărie calificată și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.
Potrivit IPJ Sibiu, în noaptea de 27 august, cei trei ar fi agresat un cetățean străin în vârstă de 29 de ani și l-ar fi deposedat de mai multe bunuri. Ulterior, aceștia ar fi folosit cardurile bancare sustrase pentru a face tranzacții la mai mulți comercianți din municipiul Sibiu.
Pe 10 septembrie, cei trei adolescenți au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore, iar o zi mai târziu au fost prezentați Judecătoriei Sibiu. Instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, aceștia fiind încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Sibiu.
Ultima oră
- Povestea „veteranilor” de la adăpostul Animal Life: ”sibienii” Cindy și Carlo își așteaptă de ani de zile o familie acum 12 minute
- Intervenție de 6 ore la Spitalul Județean Sibiu: un reputat profesor din Franța i-a salvat vederea unui tânăr de 27 de ani / foto acum 18 minute
- Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide pe 13 noiembrie, dar nu va arăta la fel: ce schimbări pregătesc organizatorii acum 31 de minute
- Urmează asfaltări pe Bulevardul Vasile Milea din Sibiu: se intervine pe două benzi spre centrul orașului / video acum o oră
- A murit românul care a căzut de la înălțime la muncă în Italia: Daniel va fi înmormântat la Sibiu acum 2 ore