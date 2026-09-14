Pe scurt: Trei adolescenți au ajuns după gratii la Sibiu, fiind acuzați de tâlhărie și fraude financiare după ce au atacat un străin și i-au folosit cardurile.

Vârsta celor trei minori acuzați de tâlhărie la Sibiu nu i-a înduplecat pe judecători, care au decis arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.

Adolescenții, cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani, sunt din Sibiu, Arad și Săliște și sunt cercetați pentru tâlhărie calificată și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Potrivit IPJ Sibiu, în noaptea de 27 august, cei trei ar fi agresat un cetățean străin în vârstă de 29 de ani și l-ar fi deposedat de mai multe bunuri. Ulterior, aceștia ar fi folosit cardurile bancare sustrase pentru a face tranzacții la mai mulți comercianți din municipiul Sibiu.

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Pe 10 septembrie, cei trei adolescenți au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore, iar o zi mai târziu au fost prezentați Judecătoriei Sibiu. Instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, aceștia fiind încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Sibiu.