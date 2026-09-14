Ai o pasiune pentru frizerie, coafură, machiaj, cosmetică sau îngrijirea unghiilor și te-ai gândit vreodată că aceasta ar putea deveni mai mult decât un hobby? La Reflexovital Sibiu, pasionații de Beauty au la dispoziție cursuri de calificare și specializare prin care își pot transforma interesul pentru domeniu într-o meserie.

Toamna vine cu noi oportunități pentru cei care vor să învețe o meserie, să își dezvolte abilitățile sau să facă un pas înainte în carieră. Iar pentru cei care vor să intre în industria Beauty, cursurile Reflexovital Sibiu acoperă mai multe direcții, de la frizerie și coafură până la machiaj, cosmetică, manichiură, masaj, reflexoterapie și extensii de gene. (detalii)

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▶ Vezi pagina acestui video: De la pasiune la profesie: cursurile Reflexovital Sibiu îi ajută pe cei care vor să facă performanță în industria frumuseții — VIDEO

„De la pasiune, la meserie”

Potrivit lui Sorin Luca, instructor și frizer, formarea nu ar trebui să se oprească după primul curs.

„Un curs de bază reprezintă structura de început a unei meserii. Însă adevăratele studii superioare ale meseriei sunt cursurile de perfecționare. Fiecare cursant sau absolvent ar trebui să meargă mai departe, la cât mai multe cursuri de perfecționare, pentru că perfecționarea reprezintă cea mai bună investiție în meseria aceasta”, spune Sorin Luca.

Pentru cei aflați la început de drum, acesta are și un sfat simplu: răbdarea este esențială.

„Aveți foarte multă răbdare și încredere în voi și nu vă grăbiți. Luați-o încet, pas cu pas și treaptă cu treaptă”, transmite hair educatorul.

Frizerie – o meserie care începe cu tehnica

La Reflexovital Sibiu este programat un nou curs de calificare profesională în frizerie, cu durata de trei luni.

Participanții pot opta și pentru pachetul Curs de Frizerie + Masterclass Tehnici Avansate de Frizerie. În plus, cursanții primesc o foarfecă cadou.

Machiajul – creativitate, tehnică și practică

Pentru cei atrași de make-up, Reflexovital Sibiu propune un curs de machiaj cu o durată de două luni.

„Cursul de make-up artist propus de Reflexovital îmbină creativitatea cu informația bine structurată. Vei învăța să stăpânești diferite tehnici de machiaj și vei putea crea look-uri fresh, sofisticate și în tendințe”, explică reprezentanta Reflexovital Sibiu.

Cursanții vor avea la dispoziție un mediu profesional și posturi de lucru individuale, iar practica poate fi realizată direct pe modele umane. Pentru cei care nu au un model, există și grupul de Facebook „Modele Reflexovital Sibiu”.

În cadrul cursului sunt abordate machiajul natural de zi, machiajul de seară, smokey eyes, machiajul de mireasă, machiajul de ocazie și tehnica „cat eye”.

Printre materialele puse la dispoziție gratuit pe perioada cursului se numără produse din game precum MAC, Paese, Atelier Paris și Inglot. La final se asigură certificat de calificare/absolvire acreditat de Ministerul Muncii, precum și suport de curs.

Cosmetică – șase luni de pregătire pentru o nouă carieră

Cei care își doresc să lucreze în cosmetică pot urma un curs de calificare profesională cu durata de șase luni.

Cursul se adresează absolvenților de liceu, cu sau fără bacalaureat, iar grupele sunt formate din maximum cinci cursanți.

„Într-o lume competitivă, viitorul îți surâde când cunoști un domeniu de la A la Z”, transmit reprezentanții Reflexovital.

Programul cuprinde module de tipuri de ten, tratamente faciale și aparate cosmetice, epilat și pensat profesional, iar modulele pot fi efectuate și individual.

Cursanții vor învăța, printre altele, despre analiza tenului, tratamente pentru ten acneic, hidratare și anti-aging, masaj facial, tehnici de epilare, pensat profesional și vopsirea genelor și sprâncenelor.

Cursanții primesc un kit cadou Bruno Vassari, materiale consumabile pe toată durata cursului și au posibilitatea de a lucra direct pe modele umane.

Unghii – o lună de practică pentru cei care vor să transforme pasiunea în meserie

Pentru iubitoarele de nail art și manichiură, Reflexovital Sibiu organizează cursuri de calificare profesională cu durata de o lună.

Cursantele primesc un kit cadou Nolia, iar grupele sunt formate din 6-8 persoane.

Programul include atât teorie, cât și practică: stilizarea cuticulei, modelarea unghiei naturale, aplicarea bazei semipermanente și a gelului, prelungirea pe șablon, utilizarea Smart Forms, întreținerea unghiilor și construirea unghiilor false.

Coafor – de la tunsori la colorimetrie

Un alt curs destinat celor care vor să intre în domeniul Beauty este cel de coafor pentru începători. Programul se desfășoară timp de șase luni.

„Ne revedem și în toamna asta la cursul de coafor și de frizerie, unde poți învăța meseria la care te gândeai de ceva timp. Majoritatea cursanților noștri lucrează deja în saloane sau au deja un salon. Poți să fii și tu unul dintre ei”, spune Radu Stoica.

Printre bonusuri se numără o foarfecă, un kit de produse Wella și un cap de manechin pentru practica de tuns. Cursanții beneficiază de post individual complet dotat, materiale consumabile și posibilitatea de a lucra pe modele umane.

Programul este împărțit în trei module: tunsori damă, cocuri și coafuri și colorimetrie.

Pensat și extensii de gene – cursuri intensive pentru specializare

Pentru cei care vor să se specializeze într-un timp mai scurt, Reflexovital Sibiu are și cursuri intensive.

Cursul de pensat are o durată de două zile. Participanții primesc o pensetă și vopsea pentru sprâncene incluse în preț.

Sunt abordate tehnicile clasice și moderne de pensat, corecția sprâncenelor, coloristica, vopsirea genelor și sprâncenelor, precum și adaptarea formei sprâncenelor la fizionomia clientului.

Pentru cei interesați de extensiile de gene fir cu fir, cursul durează două zile, câte șase ore pe zi. Cursul este destinat persoanelor cu minimum 10 clase absolvite și este susținut de trainerul Alexandra Căldărea.

Masaj și reflexoterapie – pentru cei care vor să lucreze în domeniul stării de bine

Reflexovital Sibiu propune și cursuri pentru cei care se regăsesc în zona terapiilor complementare.

Cursul de maseur pentru începători are durata de două luni și include masajul de relaxare și întreținere, precum și masajul anticelulitic. Cursanții primesc un kit cadou Nirvana, materiale consumabile și suport de curs.

Pentru cei care vor să aprofundeze domeniul există și cursul de masaj terapeutic intensiv, cu durata de patru zile, destinat absolvenților cursului de maseur relaxare.

Un alt program disponibil este cursul de reflexoterapie, cu durata de șapte săptămâni, iar cursanții primesc materiale consumabile, suport de curs și suport video step by step.

O toamnă în care pasiunea poate deveni o meserie

De la frizerie și coafură la machiaj, cosmetică, unghii, masaj, reflexoterapie sau extensii de gene, oferta Reflexovital Sibiu este adresată celor care vor să facă primii pași într-un domeniu nou, dar și celor care vor să își perfecționeze tehnica.

Cursurile pun accent pe îmbinarea teoriei cu practica, iar în mai multe dintre programe participanții au posibilitatea de a lucra direct pe modele umane și de a utiliza materiale profesionale.

Pentru cei care au amânat până acum momentul de a transforma o pasiune într-o meserie, începutul toamnei poate fi momentul potrivit. La Reflexovital Sibiu, pasiunea poate fi primul pas, iar pregătirea profesională poate fi drumul către o nouă carieră.