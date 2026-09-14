Pe scurt: Ambrozia și alte plante invazive sunt eliminate de pe autostrada A1, într-o acțiune amplă a DRDP Brașov în județul Sibiu.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că desfășoară intervenții pentru îndepărtarea vegetației nedorite de pe marginea autostrăzii A1, pe sectorul care traversează județul Sibiu. Printre plantele vizate se numără și ambrozia, o specie invazivă cunoscută pentru efectele sale negative asupra sănătății populației.

Potrivit DRDP Brașov, acțiunea are ca scop menținerea siguranței circulației pe autostradă, dar și reducerea riscului de alergii și alte probleme de sănătate cauzate de prezența ambroziei. Intervențiile constau în tăierea și îndepărtarea vegetației crescute necontrolat în zona drumului, pentru a asigura vizibilitatea și a preveni răspândirea plantelor invazive.

Reprezentanții DRDP Brașov au precizat că astfel de lucrări sunt esențiale nu doar pentru aspectul estetic al infrastructurii rutiere, ci și pentru protejarea șoferilor și a pasagerilor care tranzitează autostrada A1. Ambrozia, în special, este responsabilă pentru numeroase cazuri de alergii severe în rândul populației, iar eliminarea ei de pe marginea drumurilor contribuie la reducerea acestor riscuri.

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Acțiunea face parte din programul periodic de întreținere a drumurilor gestionate de DRDP Brașov, care include monitorizarea și combaterea vegetației invazive pe toate sectoarele de autostradă și drumuri naționale din aria de responsabilitate. Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu atenție în zonele unde se desfășoară lucrări de acest tip, pentru a evita incidentele și pentru a permite echipelor de intervenție să acționeze în siguranță.

DRDP Brașov a publicat și imagini din timpul intervențiilor, arătând utilajele și echipele care lucrează la îndepărtarea vegetației de pe marginea autostrăzii. Aceste acțiuni sunt parte a eforturilor continue de menținere a infrastructurii rutiere în condiții optime pentru toți participanții la trafic.