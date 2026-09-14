Pe scurt: Grecia încearcă să repopuleze insula Kastellorizo, aflată la granița cu Turcia, oferind stimulente financiare și investiții în infrastructură. Măsurile au și o miză strategică pentru Atena.

Guvernul Greciei a anunțat un pachet de stimulente financiare pentru a atrage noi locuitori pe insula Kastellorizo, situată în apropierea coastei Turciei.

Potrivit Mediafax, fiecare familie care se mută și se stabilește pe insulă va primi 5.000 de euro pe an, la care se adaugă 1.000 de euro pentru fiecare copil minor. Măsura a fost anunțată de premierul Kyriakos Mitsotakis în timpul vizitei sale la Kastellorizo, cu ocazia marcării a 83 de ani de la eliberarea insulei de sub ocupația italiană.

Stimulentele pentru relocare sunt neimpozabile și nu pot fi executate silit. Condiția principală pentru a beneficia de acest ajutor este ca familia să locuiască pe insulă cel puțin un an. Pentru cei care aleg să se mute pe Kastellorizo, plățile vor începe în 2028 și vor fi acordate anual. Pentru rezidenții permanenți care locuiesc deja pe insulă, ajutorul financiar va fi disponibil începând din 2027.

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Angajații statului primesc bonusuri salariale suplimentare

Guvernul grec a prevăzut un stimulent separat pentru angajații din sectorul public care lucrează sau se vor angaja pe insulă. Funcționarii, personalul din serviciile de securitate și militarii care își desfășoară activitatea în Kastellorizo vor primi un bonus salarial permanent de 5.000 de euro pe an.

De asemenea, pentru profesioniștii din sectorul public, precum medici, profesori și angajați ai autorității portuare, compania Hellenic Energy va renova locuințe vechi pentru a asigura cazare gratuită.

Investiții în infrastructură și servicii publice pe insulă

Pachetul de măsuri include și investiții importante în modernizarea infrastructurii locale. Printre proiectele anunțate se numără restaurarea portului principal, modernizarea aeroportului și a rețelei rutiere, precum și instalarea unor noi instalații de desalinizare a apei.

Guvernul intenționează să consolideze serviciile publice prin asigurarea de profesori permanenți, introducerea instrumentelor digitale în școli și trimiterea periodică a unor unități medicale mobile pentru controale preventive.

O altă măsură vizează îmbunătățirea legăturilor cu Grecia continentală și cu restul insulelor din Dodecanez. Începând cu anul viitor, va fi introdusă o cursă săptămânală suplimentară subvenționată pe ruta Pireu-Rodos-Kastellorizo, pentru a facilita transportul și aprovizionarea insulei.

Aceste măsuri fac parte dintr-un plan mai amplu destinat menținerii populației și dezvoltării insulei, care se confruntă cu depopularea și dificultăți economice. Kastellorizo, cunoscută oficial în Grecia sub numele de Megisti, are o importanță strategică majoră, fiind situată foarte aproape de coasta Turciei și implicată în disputele dintre Atena și Ankara privind drepturile maritime din estul Mediteranei.

Premierul Kyriakos Mitsotakis a subliniat, în discursul său, că Grecia nu acceptă amenințări și este pregătită să-și apere integritatea teritorială și drepturile suverane. El a afirmat că insula este teritoriu european, iar mesajul transmis de la Kastellorizo depășește granițele Greciei.