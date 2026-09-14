Intervenție de 6 ore la Spitalul Județean Sibiu: un reputat profesor din Franța i-a salvat vederea unui tânăr de 27 de ani / foto

Un caz medical complex a reunit la Sibiu specialiști din România și Franța, pentru a oferi o nouă șansă unui tânăr în vârstă de 27 de ani, diagnosticat cu o afecțiune vasculară cerebrală severă.

Tânărul s-a prezentat cu crize epileptice și hipertensiune intracraniană, iar investigațiile medicale au evidențiat o fistulă arterio-venoasă durală, o comunicare anormală între artere și vene la nivelul învelișului creierului, care afectează circulația normală a sângelui.

În cazul său, hipertensiunea intracraniană putea avea consecințe severe, existând riscul afectării vederii și a funcțiilor neurologice. La vârsta de doar 27 de ani, intervenția medicală era esențială pentru evoluția ulterioară a pacientului.

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Pentru tratarea acestui caz complex, la Sibiu a venit din Limoges, Franța, prof. Charbel Mounayer, șeful Serviciului de Neuroradiologie al CHU Limoges și specialist în tratamentul endovascular al patologiilor neurovasculare complexe, printre care malformațiile arterio-venoase și fistulele arterio-venoase durale.

Prof. Charbel Mounayer coordonează, de asemenea, Centrul de Competență pentru anomaliile vasculare neurologice cerebro-medulare din Limoges și este implicat în formarea specialiștilor, cercetare și dezvoltarea neuroradiologiei intervenționale.

Intervenția de la Sibiu a reunit mai multe echipe medicale. La caz au participat echipa Clinicii de Neurologie, coordonată de prof. dr. Corina Roman, echipa de Anestezie și Terapie Intensivă, coordonată de dr. Alina Bereanu, precum și echipa de Neuroradiologie Intervențională din Sibiu, coordonată de dr. Monica Mănișor.

Alături de medicii sibieni s-a aflat prof. Charbel Mounayer, venit din Franța special pentru acest caz.

A urmat o intervenție endovasculară deosebit de complexă, care a durat aproximativ șase ore. Medicii au utilizat catetere foarte fine, introduse în sistemul vascular și ghidate până la nivelul vaselor cerebrale afectate, pentru a realiza embolizarea fistulei arterio-venoase durale și a închide comunicarea vasculară anormală.

După aproximativ șase ore, procedura s-a încheiat cu succes, iar evoluția postprocedurală a pacientului a fost excelentă.

Pentru echipele medicale implicate, intervenția a însemnat ore de concentrare, precizie și decizii luate într-un caz în care fiecare etapă a procedurii era importantă.

Cazul reprezintă, totodată, un exemplu de colaborare internațională în domeniul medicinei, prin reunirea experienței unor specialiști din România și Franța pentru tratarea unei patologii neurovasculare complexe.

Pentru Neuroradiologia Intervențională din Sibiu, intervenția este și o oportunitate de schimb de experiență și dezvoltare profesională într-un domeniu în care evoluția tehnicilor medicale și colaborarea dintre specialiști pot contribui la îmbunătățirea tratamentului pacienților.

În centrul întregii intervenții s-a aflat un pacient de doar 27 de ani, pentru care procedura reușită poate însemna o perspectivă mai bună asupra vieții de adult.