Pe scurt: Doi adolescenți de 17 ani au fost prinși de polițiști conducând fără permis în județul Sibiu, unul dintre ei aflându-se la volanul unui tractor neînmatriculat.

Polițiștii rutieri și cei de ordine publică din județul Sibiu sunt zilnic pe șosele, iar controalele se lasă cu amenzi și, în cazurile mai grave, cu dosare penale.

Printre abaterile întâlnite frecvent se numără viteza, consumul de alcool și conducerea fără permis. În ultimele zile, două controale efectuate la Avrig și Porumbacu de Jos au scos din trafic doi minori de 17 ani care s-ar fi urcat la volan fără să aibă acest drept.

Minoră de 17 ani, prinsă la volan în Avrig

În seara zilei de 11 septembrie, în jurul orei 23:30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Avrig au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Bisericii.

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La volan se afla o adolescentă de 17 ani, domiciliată în județul Bistrița-Năsăud. Verificările polițiștilor au arătat că aceasta nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Pe numele minorei a fost deschis un dosar penal pentru conducere fără permis.

La 17 ani, cu tractorul pe drumurile din Porumbacu de Jos

Un alt caz a fost descoperit în dimineața zilei de 12 septembrie, la Porumbacu de Jos. În jurul orei 09:40, polițiștii Secției nr. 4 Poliție Rurală Porumbacu de Jos au oprit pe strada Morii un tractor agricol.

Vehiculul era condus de un localnic în vârstă de 17 ani. În urma verificărilor, polițiștii au constatat nu doar că adolescentul nu avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, ci și că tractorul era neînmatriculat.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru două infracțiuni: conducere fără permis și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.