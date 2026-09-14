Pe scurt: Elevii cu cele mai bune rezultate din Mediaș au fost recompensați de primărie pentru performanțele lor la examenele naționale. Premiile au ajuns la tineri din trei licee locale.

Primăria Municipiului Mediaș a organizat vineri, 11 septembrie 2026, o festivitate de premiere pentru elevii care au obținut rezultate remarcabile la Evaluarea Națională și la examenul de Bacalaureat.

Evenimentul a avut loc pentru a recompensa tinerii care au reușit să obțină medii de cel puțin 9,50 la aceste examene importante.

Potrivit comunicatului transmis de Primăria Mediaș, fiecare elev premiat a primit atât un premiu, cât și o diplomă de excelență, ca recunoaștere a muncii și a performanțelor școlare. Acțiunea face parte din inițiativele administrației locale de a susține și promova excelența în educație.

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Pe lista premianților s-au regăsit elevi de la trei instituții de învățământ din oraș. Colegiul „Școala Națională de Gaz” a avut 11 elevi premiați, Liceul Teoretic „Axente Sever” a fost reprezentat de 10 elevi, iar Liceul Teoretic „Roth-Oberth” de 3 elevi. În ceea ce privește Evaluarea Națională, doi elevi de la Liceul Teoretic „Roth-Oberth” au fost recompensați pentru rezultatele lor deosebite.

Primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, a transmis un mesaj de felicitare către elevi, subliniind importanța efortului personal, dar și sprijinul acordat de familie și profesori.

„Vreau să vă felicit pentru rezultatele excelente pe care le-ați obținut, atât la examenul de Bacalaureat, cât și la Evaluarea Națională. Din punctul meu de vedere, meritul pentru rezultatele pe care le-ați obținut este, în principal, al vostru, dar, trebuie să le mulțumiți și părinților și cadrelor didactice pentru că v-au ajutat foarte mult. Consider că, în pregătirea tinerilor și a elevilor din oraș un rol important îl are și primăria, pentru că împreună cu instituțiile de învățământ, căutăm tot ceea ce este mai performant pe piață pentru a achiziționa și dota fiecare instituție de învățământ. Suntem mândri de voi, de rezultatele foarte bune pe care le-ați obținut“, a declarat Gheorghe Roman.

Prin această acțiune, administrația locală din Mediaș își reafirmă sprijinul pentru performanța școlară și își propune să încurajeze tinerii să continue pe drumul excelenței. Reprezentanții primăriei au subliniat că investițiile în educație și colaborarea cu școlile locale rămân priorități pentru comunitate.

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