Pe scurt: Mitropolitul Ardealului a vorbit despre semnificația Crucii și a binecuvântat obștea monahală și credincioșii prezenți la Schitul din Șura Mare.

În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, pe 13 septembrie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a oficiat Sfânta Liturghie arhierească la Schitul „Acoperământul Maicii Domnului”, situat în apropierea localității Șura Mare, județul Sibiu.

Potrivit Mitropoliei Ardealului, la slujbă au participat obștea monahală, credincioși din comunitățile apropiate, pelerini și oficialități locale.

Mitropolitul Laurențiu a fost însoțit de un sobor de preoți și diaconi, printre care s-au numărat administratorul schitului și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sibiului, arhimandritul Calinic Teslevici, precum și alți slujitori ai sfintelor altare.

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Credincioșii prezenți au ascultat cuvântul de învățătură al ierarhului, care a tâlcuit Evanghelia zilei, prezentând dialogul dintre Mântuitorul Iisus Hristos și Nicodim.

În predica sa, Înaltpreasfințitul Laurențiu a subliniat semnificația Crucii în viața creștină:

„Cuvântul evanghelic de astăzi ne pregătește pe noi să înțelegem ce semnificație are Crucea, ca jertfă pe care Mântuitorul Hristos și-a asumat-o. Avem înțelesul ei ca lemn pe care a fost răstignit Mântuitorul Hristos, avem înțelesul de jertfă și avem înțelesul Crucii ca semn al biruinței prin care ne închinăm noi mereu. (…) Prin jertfa Sa, Mântuitorul Hristos a împăcat lumea cu Dumnezeu. Acesta este actul săvârșit de Mântuitorul prin jertfirea Sa pentru noi și pentru a noastră mântuire.”

Ierarhul a explicat că ținta vieții creștine este mântuirea sufletelor: „Noi toți ne dorim să ne împărtășim din lucrarea mântuitoare a lui Hristos și, deci, ținta vieții noastre este câștigarea vieții de dincolo, adică mântuirea sufletelor noastre. Mântuitorul Iisus Hristos și-a asumat din iubire lucrarea aceasta. El nu trebuia să plătească prin răstignirea pe Cruce, prin atâtea chinuri până la moarte, ci a vrut ca, prin jertfa Sa, să refacă legătura dintre om și Dumnezeu, legătură ruptă de păcat. Această legătură se continuă prin ceea ce noi săvârșim în cadrul Bisericii, prin Sfânta Liturghie, în jertfa euharistică.”

Mitropolitul a evidențiat și transformarea semnului Crucii: „Crucea era în vremea Mântuitorului un semn de batjocură, de ocară. Erau condamnați prin răstignire pe cruce cei mai mari tâlhari. Ca drept dovadă, de-o parte și de alta Mântuitorului Hristos, au fost răstigniți doi tâlhari.

Prin alegerea acestei căi speciale de răscumpărare, semnul acesta al pedepsei umilitoare a devenit semnul biruinței, semn de care se tem demonii, semnul care marchează drumul nostru, călătoria noastră cu Hristos spre viața veșnică.”

Binecuvântare pentru obștea monahală și recunoștință din partea schitului

La finalul Sfintei Liturghii, arhimandritul Calinic Teslevici, administratorul schitului, i-a mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea adusă obștii și credincioșilor. În semn de recunoștință, i-a oferit Mitropolitului Laurențiu o icoană.

„Ne bucurăm că astăzi l-am avut în mijlocul nostru pe Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu pentru a împlini această lucrare sacramentală. Vă mulțumim Înaltpreasfinția Voastră pentru că astăzi, în rânduiala Sfintei Liturghii, am primit Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos din mâinile Înaltpreasfinției Voastre. Au trecut opt ani de zile de când m-ați chemat la această lucrare de a contribui atât la înălțarea bisericii cât și la acest complex mănăstiresc. Tot timpul când eram necăjit, când eram supărat și se apropia momentul plăților pentru lucrări, Maica Domnului v-a dat gândul de a mă chema la centrul mitropolitan pentru a ne ajuta, pentru a sprijini lucrările la acest locaș sfânt”, a spus arhimandritul Calinic Teslevici.

Schitul „Acoperământul Maicii Domnului” a fost înființat în 2012, la inițiativa regretatului medic Marius Levițchi, împreună cu fostul primar al comunei Șura Mare, Nicolae Avram. Cei doi au donat terenul pe care a început ridicarea schitului. Din 2015, aici au venit actualii monahi, continuând lucrarea începută de primii viețuitori, călugări de la Mănăstirea „Brâncoveanu” din Sâmbăta de Sus, județul Brașov, la care s-au alăturat recent și viețuitori din Muntele Athos.

Evenimentul de la Șura Mare continuă seria slujbelor arhierești oficiate de Mitropolitul Ardealului în comunitățile monahale din județul Sibiu, după cum s-a întâmplat și la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din Nocrich, unde credincioșii s-au bucurat de prezența ierarhului la hramul mănăstirii.