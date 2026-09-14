Pe scurt: Femeile din Sibiu sunt invitate la o experiență de drumeție și yoga în natură, pe un traseu de 5,5 kilometri, dedicat relaxării și reconectării.

Vineri, 18 septembrie 2026, femeile care doresc să se deconecteze de la rutina zilnică au ocazia să participe la o drumeție specială în Munții Cindrel, organizată de programul „Anii Drumeției”.

Evenimentul este dedicat exclusiv femeilor și se va încheia cu o sesiune de yoga în Poiana Pensionarilor.

Potrivit , această inițiativă oferă participantelor un cadru relaxat, unde pot explora natura, se pot bucura de mișcare și pot socializa fără presiunea performanței. Teodora Bobeș, ghidă a programului, a explicat:

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„O tură dedicată exclusiv femeilor creează un spațiu în care participantele se pot bucura de natură, mișcare și socializare într-un cadru relaxat și lipsit de presiunea performanței. Drumeția pune corpul în mișcare, iar yoga ne invită să încetinim și să fim atenți la ceea ce se întâmplă în corp”.

Traseul propus are o lungime de 5,5 kilometri și pornește spre Poiana Pensionarilor, fiind clasificat cu dificultate ușoară-medie. Participantele vor avea ocazia să parcurgă un segment pitoresc din Munții Cindrel, într-un ritm adaptat grupului.

La finalul drumeției, va avea loc o sesiune de yoga în aer liber, menită să completeze experiența zilei.

„Drumeția și yoga sunt două activități complementare. După o plimbare prin natură, yoga devine o continuare firească a experienței: ne ajută să facem tranziția de la mers la relaxare, de la ritmul exterior la atenția asupra respirației și a corpului. Practicată în natură, într-un spațiu liniștit, sesiunea de yoga nu este doar o activitate suplimentară, ci parte din povestea zilei: mergem, respirăm, ne oprim, observăm și ne reconectăm”, a mai precizat Teodora Bobeș.

Programul „Anii Drumeției” este inițiat și finanțat de Consiliul Județean Sibiu, în parteneriat cu Asociația Județeană de Turism Sibiu. Scopul principal al proiectului este îmbunătățirea infrastructurii de drumeție din județul Sibiu și promovarea activităților de ecoturism, oferind periodic evenimente tematice pentru diverse categorii de public.

Pentru cei interesați de alte activități de drumeție în județul Sibiu, există și alte trasee ghidate disponibile în această perioadă.