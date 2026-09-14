Pe scurt: Rocile poroase din adâncul Pământului ar putea deveni rezervoare de energie pentru orașe, folosind surplusul de electricitate produs de soare și vânt.

Cercetătorii portughezi explorează o soluție inovatoare de stocare a energiei regenerabile, folosind rocile poroase din subteran ca uriașe „baterii” naturale.

Potrivit Adevărul, această metodă presupune păstrarea surplusului de energie produs de panouri solare și turbine eoliene în straturile de rocă aflate la sute sau chiar mii de metri adâncime.

Energia regenerabilă, precum cea solară sau eoliană, nu este disponibilă constant, iar rețelele electrice au nevoie de soluții eficiente pentru a stoca surplusul. Cercetătorii de la NOVA University Lisbon și Instituto Dom Luiz din cadrul Universității din Lisabona investighează posibilitatea de a utiliza rocile poroase pentru această stocare, o idee care are rădăcini în experimentele cu aer comprimat din cavernele de sare din Germania, realizate încă din anii 1970.

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Principiul de funcționare este simplu

Principiul de funcționare este simplu: surplusul de electricitate alimentează compresoare care trimit aer sub presiune prin puțuri adânci, până la straturi de rocă poroasă. În mod normal, aceste spații dintre granulele de rocă sunt ocupate de apă sărată nepotabilă, dar aerul comprimat le înlocuiește și rămâne acolo sub presiune, transformând formațiunea geologică într-un rezervor de energie.

Ricardo Pereira, cercetător la Școala de Știință și Tehnologie NOVA din Lisabona, a explicat pentru Euronews:

„Una dintre problemele tranziției energetice este că există o disponibilitate mai mare a energiei din surse regenerabile, care nu poate fi stocată. Este posibil să se utilizeze acel surplus de energie electrică și să se stocheze temporar în rocile din subsol, la adâncimi de 500, 1.000 sau 2.000 de metri.”

Un avantaj major al acestei tehnologii este folosirea aerului, nu a hidrogenului sau a dioxidului de carbon. Când energia este necesară, aerul comprimat este readus la suprafață, unde se destinde și acționează turbine pentru a produce din nou electricitate, fără arderea unui combustibil.

„Folosind pământul, rocile, ca pe un fel de baterie, putem stoca cantități de energie capabile să alimenteze orașe mici, iar acesta este marele avantaj al acestei tehnologii”, a subliniat Pereira.

Studiul realizat de echipa portugheză a analizat câtă energie poate fi stocată în funcție de caracteristicile rocilor și de adâncime. Rezultatele, publicate în revista Geoenergy, arată că, în scenariul cel mai favorabil, un sistem adiabatic-izobaric ar putea atinge o densitate energetică de 156 kWh pe metru cub și o capacitate de stocare de până la 1 TWh la o adâncime de 3.000 de metri.

Pereira a precizat că aceste cifre sunt teoretice și depind de condiții optime, dar oferă o imagine asupra potențialului maxim al tehnologiei: „Un singur rezervor, în situația cea mai favorabilă, această capacitate de 1 TWh este foarte apropiată de consumul unor orașe portugheze de dimensiuni medii.”

Europa dispune în prezent de aproximativ 55 de gigawați de capacitate de stocare, cu obiectivul de a ajunge la 200 de gigawați până în 2030. Extinderea acestor capacități ar putea reduce presiunea asupra rețelelor electrice, riscul de întreruperi și dependența de combustibili fosili importați.

Aerul comprimat stocat în rocile poroase ar putea completa soluțiile existente, oferind o alternativă la bateriile litiu-ion, care sunt folosite în prezent pentru stocarea pe termen scurt.

Un alt avantaj al tehnologiei este capacitatea de a reporni rapid rețeaua electrică după o pană majoră, proces cunoscut în industrie drept „black start”. Pereira a explicat: „Aerul comprimat este aproape instantaneu și, prin urmare, permite pornirea și oprirea aproape instantanee.”

El a dat exemplul penei de curent care a afectat Peninsula Iberică în 2025, menționând că o astfel de tehnologie ar fi putut ajuta la gestionarea energiei în rețea, chiar dacă nu ar fi fost o soluție completă pentru problema respectivă.

În contextul creșterii ponderii energiei regenerabile în sistemele electrice, astfel de soluții de stocare a energiei în subteran devin tot mai relevante. Pentru cei interesați de alternative de stocare la nivel de gospodărie sau instituții, există și alte inițiative, precum programele de finanțare pentru baterii destinate panourilor solare.