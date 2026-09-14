Peste 100 de copii, mutați din clase la Școala „Regina Maria”: conducerea își asumă greșeala, dar părinții amenință cu instanța

Repartizarea elevilor din clasele pregătitoare de la Școala Gimnazială „Regina Maria” din Sibiu a fost refăcută luni, 14 septembrie, după ce la prima procedură, desfășurată la începutul lunii, au fost constatate mai multe nereguli. Decizia a stârnit nemulțumirea părinților, care spun că cei mici sunt afectați emoțional de schimbarea colegilor și a învățătoarelor. Unii dintre părinți iau în calcul chiar să se adreseze instanței. Conducerea școlii spune că își asumă greșeala și că a încercat să repare situația cât mai mult posibil.

Peste 100 de copii din cele cinci clase pregătitoare ale Școlii Gimnaziale „Regina Maria” din Sibiu au trecut, în ultimele zile, printr-o situație care a generat nemulțumiri în rândul părinților.

Prima repartizare a elevilor pe clase a fost făcută la 1 septembrie. Ulterior, atât Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, cât și conducerea unității de învățământ au confirmat existența unor vicii de procedură. În urma sesizărilor făcute de părinți, printre care și reprezentanți ai Asociației Părinților Județul Sibiu, procedura a trebuit reluată.

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Copiii au fost repartizați din nou

O primă etapă a reluării procedurii a avut loc vineri, 11 septembrie, când, în cadrul unei ședințe publice, au fost întocmite și repartizate din nou listele elevilor. Tot atunci au fost trase din nou la sorți învățătoarele care urmau să preia cele cinci clase pregătitoare.

Luni, 14 septembrie, copiii au fost efectiv mutați în noile clase. Pentru mulți dintre părinți, schimbarea a venit însă după ce copiii apucaseră deja să se acomodeze cu învățătoarea și colegii. „Azi dimineață mi-am dus fetița în noua clasă. Copiii se obișnuiseră deja cu învățătoarea, iar acum trebuie să se cunoască acum cu noii colegi. E o varză totală”, a spus unul dintre părinți.

Acesta susține că situația a creat inclusiv probleme emoționale pentru unii dintre copii. „Copiii erau mulțumiți, le plăceau colegii. Vineri au început să plângă atunci când au aflat că nu mai au aceeași învățătoare”, a mai spus părintele.

„O eroare a adulților pentru care suferă și copiii”

Directoarea Școlii Gimnaziale „Regina Maria”, Alexandra Savu, spune că își asumă situația și că reluarea procedurii a fost necesară după ce s-a constatat că regulile nu au fost respectate în totalitate. „Au fost niște vicii de procedură, nu s-a aplicat procedura chiar ad litteram. Nu s-a întrunit comisia pentru realizarea listelor, Consiliul de Administrație nu a primit listele întocmite corect. A trebuit reluată procedura, conform ordinului de ministru”, a explicat directoarea.

Potrivit acesteia, noua repartizare s-a făcut ținând cont de criteriile prevăzute în procedură, respectiv vârsta copiilor și data nașterii. „S-au făcut listele fete-băieți, născuți până în 31 august, născuți până în 31 decembrie și s-au repartizat transparent, în ședință publică, copiii în clase”, a explicat Alexandra Savu.

Directoarea recunoaște că situația este una regretabilă, mai ales prin prisma efectului asupra copiilor. „A fost o eroare a adulților pentru care, oricum, suferă și copiii, dar ne străduim să le facem trecerea de la o clasă la alta să nu o simtă așa de mult”, a declarat aceasta.

Părinții acuză lipsă de profesionalism

Unul dintre părinți susține însă că problemele au continuat și în momentul noii repartizări. Acesta afirmă că pe liste ar fi apărut inclusiv vârste greșite ale copiilor. „Mi-am văzut fetița pe tablă și avea cinci ani, dar ea are șase ani. Jumătate dintre copiii din listă aveau vârsta greșită. Nici atunci nu au fost în stare să facă ce trebuie. E o lipsă totală de profesionalism. Sunt multe semne de întrebare acolo”, a spus acesta.

Părintele susține, de asemenea, că în cazul primei repartizări ar fi existat intervenții care au influențat componența claselor. „Unii au intrat cu pixul pe foaie”, a afirmat acesta, cerând ca situația să fie verificată.

Unii părinți iau în calcul instanța

Nemulțumirile nu se opresc aici. Unii dintre părinți spun că iau în calcul să conteste situația în instanță.

Directoarea afirmă că fiecare părinte are dreptul să facă acest lucru, însă consideră că principala problemă care trebuia rezolvată a fost respectarea procedurii de repartizare. „Este dreptul fiecăruia de a merge în instanță, dar faptul că nu s-a aplicat în totalitate sau corect procedura de repartizare a copiilor trebuia rezolvat, trebuia reglementat. Este un ordin de ministru care trebuie pus în aplicare”, a spus Alexandra Savu.

Cinci clase pregătitoare, toate afectate de reluarea procedurii

La „Regina Maria” sunt cinci clase pregătitoare, iar potrivit conducerii școlii, toate au fost afectate de problema inițială de repartizare.

Directoarea explică faptul că eroarea a pornit de la modul în care au fost întocmite listele și repartizați elevii. „Noi am ordonat copiii alfabetic, în funcție de vârstă și, când am făcut repartiția, clar că nu contează foarte mult cum îi repartizează. Noi am făcut repartiția pe verticală, practic trebuia orizontală”, a explicat aceasta.

Repartizarea a fost, în cele din urmă, reluată în ședință publică, cu respectarea criteriilor stabilite prin procedură.