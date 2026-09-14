Pe scurt: Bucureștiul atrage cele mai multe oferte de angajare, dar salariile și numărul de joburi variază puternic între județe. Vezi unde găsești cele mai multe locuri de muncă și ce salarii se oferă.

Piața muncii din România continuă să fie concentrată în câteva județe, cu Bucureștiul în frunte, unde aproape jumătate dintre joburile publicate pe platforma eJobs de la începutul anului și până în prezent au fost destinate candidaților din Capitală.

Potrivit adevarul.ro, diferențele între regiunile cu multe recrutări și cele cu ofertă redusă sunt considerabile atât în ceea ce privește numărul de oportunități, cât și nivelul salariilor medii nete.

Din totalul de aproape 150.000 de joburi publicate pe eJobs de la începutul anului, aproximativ 71.000 au vizat Bucureștiul. Acest volum ridicat de recrutare este însoțit și de o diversitate mare a pozițiilor disponibile, Capitala depășind semnificativ celelalte județe la acest capitol.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Brașovul urcă în topul ofertelor, Harghita și Mehedinți rămân la coadă

După București, cele mai multe oportunități de angajare s-au regăsit în județele Brașov, Ilfov, Cluj, Iași, Constanța și Timiș. Brașovul a urcat de pe locul cinci în 2025 pe locul doi în acest an, înregistrând cea mai importantă ascensiune în topul ofertelor de muncă. Ilfovul a depășit și el Clujul și Iașiul, care au coborât câteva poziții față de anul precedent.

La polul opus, județele Harghita, Mehedinți, Caraș-Severin și Covasna au avut fiecare între 4.500 și 5.000 de poziții disponibile în perioada analizată, de aproximativ 15 ori mai puține decât Bucureștiul. Aceste discrepanțe se reflectă și în aria geografică în care un candidat își poate căuta un loc de muncă, cei din județele cu ofertă redusă fiind nevoiți să ia în calcul și alte domenii sau localități.

În județul Sibiu, oferta de locuri de muncă rămâne relevantă, cu aproape 6.000 de joburi disponibile, potrivit unei analize recente despre piața muncii locale.

Salariile medii variază semnificativ între județe

Discrepanțele nu se opresc la numărul de joburi, ci se regăsesc și în nivelul salariilor medii nete. În Ilfov, Iași, Brașov și Constanța, salariul mediu net este de aproximativ 5.000 de lei pe lună. Diferența față de București este de circa 1.500 de lei lunar, în timp ce Clujul se situează la 700 de lei sub Capitală, iar Timișul la aproximativ 1.000 de lei.

Clujul și Timișul rămân totuși printre județele cu cele mai ridicate salarii medii dintre principalele piețe regionale analizate. Brașovul, deși a urcat pe locul doi la numărul de joburi, are un salariu mediu net estimat la 5.000 de lei, sub nivelurile din București, Cluj și Timiș. Aceste date arată că volumul recrutării și nivelul salariilor nu sunt neapărat proporționale.

Un alt aspect important este nivelul de experiență solicitat de angajatori. Aproximativ 60% dintre joburile publicate anul acesta s-au adresat candidaților entry-level. Urmează pozițiile pentru persoane cu 2-5 ani de experiență, cele pentru candidați fără experiență, apoi posturile pentru seniori și manageri.

Numărul de anunțuri publicate trebuie interpretat ca un indicator al activității de recrutare, nu ca o măsură directă a numărului de locuri de muncă nou-create. Un anunț poate apărea atât când o companie își extinde activitatea, cât și când trebuie să înlocuiască un salariat care a părăsit organizația.