Pe scurt: Sătenii dintr-o localitate indiană au recurs la gesturi extreme după ce au rămas fără semnal 5G, legând de un stâlp tehnicianul trimis să remedieze problema. Incidentul a ajuns viral pe internet.

Un incident neobișnuit a avut loc într-un sat din India, unde un tehnician de telecomunicații a fost legat de un stâlp de către localnici nemulțumiți de conexiunea slabă la rețeaua 5G.

Potrivit HotNews.ro, incidentul a fost relatat de presa indiană și a atras atenția după ce o înregistrare video cu momentul respectiv a circulat pe scară largă în mediul online.

Poliția locală a precizat că disputa a pornit de la problemele persistente de conectivitate cu care se confruntau sătenii. Aceștia au declarat că, deși plătesc pentru servicii 5G de peste doi ani, sunt nevoiți să folosească o conexiune 4G instabilă. În ciuda numeroaselor plângeri adresate operatorului de rețea, situația nu s-a îmbunătățit, ceea ce a generat frustrare în rândul comunității.

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Abhimanyu Manglik, șeful Poliției din Fatehpur, a confirmat că localnicii au solicitat companiei de telecomunicații să trimită un angajat pentru a remedia problemele de semnal. Când tehnicianul a ajuns la fața locului, sătenii l-au legat de un stâlp și l-au amenințat că nu îi vor da drumul până când nu va fi rezolvată problema conexiunii. Manglik a precizat că zona se confruntă cu dificultăți de conectivitate mobilă, în special în ceea ce privește serviciile 5G, de aproape doi ani, chiar dacă în localitate fusese instalat un turn privat de telecomunicații.

Tehnicianul a fost eliberat la scurt timp după incident, însă poliția a intervenit și a deschis o anchetă. Cinci persoane au fost puse sub acuzare pentru privare ilegală de libertate și tulburarea ordinii publice. Incidentul a fost raportat autorităților după ce imaginile cu angajatul legat au devenit virale pe internet.

Potrivit relatărilor, sătenii au recurs la acest gest extrem din cauza lipsei de reacție a operatorului de rețea la plângerile repetate privind calitatea serviciilor. Poliția continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

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▶ Vezi pagina acestui video: Plăteau pentru 5G, dar abia aveau semnal: sătenii l-au legat pe tehnician de turnul de telefonie — VIDEO