Povestea „veteranilor” de la adăpostul Animal Life: ”sibienii” Cindy și Carlo își așteaptă de ani de zile o familie

La adăpostul Animal Life Sibiu sunt animale care își așteaptă familia de ani de zile. Printre ele se numără Cindy, o pisică preluată în urmă cu aproape cinci ani, și Carlo, un câine care a ajuns în grija asociației când avea doar câteva săptămâni. Sunt două dintre animalele care au petrecut cel mai mult timp în grija Animal Life și care încă speră să își găsească o familie.

Pentru a adopta unul dintre animalele din adăpostul Animal Life Sibiu, trebuie completat un formular de adopție, disponibil pe site-ul oficial al adăpostului.

Adopția este o responsabilitate pe termen lung, iar animalele din adăpost au nevoie de o familie care să le ofere îngrijire, răbdare și un mediu potrivit.

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Cindy, pisica salvată de la o fabrică din cartierul Reșița

Cindy a fost preluată de Animal Life la 1 septembrie 2021, după ce a fost găsită la o fabrică din cartierul Reșița. Pisica avea o infecție severă la nivelul maxilarului și a avut nevoie de intervenție chirurgicală.

„Cea mai veche pisică din adăpost are o poveste de spus: Cindy și cei cinci ani de așteptare

În septembrie 2021, într-o curte de fabrică, câțiva oameni au observat un pui de pisică de doar trei-patru luni. Era mică, speriată și avea ceva ce făcea ca privirile să se oprească imediat asupra ei: gurița îi era puternic deformată, iar dentiția era poziționată anormal, mult spre exterior.

Nu știm ce i se întâmplase. Felul în care arăta nu părea să fie urmarea unei lovituri recente, iar deformarea era atât de pronunțată încât este posibil să fi existat încă de când era foarte mică. Cert este că, în starea în care se afla, Cindy avea nevoie de ajutor.

A ajuns în grija Animal Life, iar medicii veterinari de la Skyvet au intervenit pentru a-i corecta cât mai mult problema. Operația a fost dificilă, dar a reușit să îi îmbunătățească semnificativ poziția mandibulei și să îi permită să folosească gurița mult mai bine. Nu a putut fi reparată complet, iar Cindy a rămas cu un mic defect care îi dă și astăzi acel aspect aparte.

Dar, dincolo de felul în care arată, cel mai important lucru s-a întâmplat: Cindy poate mânca, se poate descurca singură și duce o viață normală.

La început era o pisicuță destul de sălbatică. Îi era greu să aibă încredere în oameni și nu era genul de pisică ce venea imediat să ceară mângâieri. Cu timpul însă, lucrurile s-au schimbat. Anii petrecuți alături de oameni au învățat-o că mâinile pot aduce și bine, nu doar teamă.

Astăzi, Cindy este timidă și încă păstrează o oarecare distanță. Dar are și momente în care se transformă complet: vine pentru atenție, acceptă mângâierile și poate fi extrem de iubitoare.

Cindy este, astăzi, cea mai veche pisică din adăpostul nostru. Au trecut deja cinci ani de când a intrat pe poarta Animal Life. Cinci ani în care a crescut de la un pui vulnerabil într-o curte de fabrică la o pisică adultă care știe că este în siguranță.

Nu a fost încă adoptată. Poate pentru că oamenii caută, de multe ori, pisicile cele mai sociabile, cele care vin imediat la ușă, cele care se lasă luate în brațe fără ezitare. Poate și pentru că gurița ei ușor strâmbă îi face pe unii să vadă mai întâi diferența și abia apoi pisica din spatele ei.

Dar Cindy nu știe că este „diferită”.

Știe doar că, în fiecare zi, cineva vine la ea. Cineva îi pune mâncare, îi curăță spațiul, vorbește cu ea, o mângâie atunci când vrea și îi oferă, încet, exact ceea ce a avut nevoie încă din prima zi: siguranță.

Poate că povestea lui Cindy nu este povestea unei adopții fericite. Încă nu.

Este însă povestea unei pisici care a primit o șansă atunci când avea cea mai mare nevoie de ea. A unei echipe care nu a considerat că un defect fizic o face mai puțin importantă. Și a unei mici supraviețuitoare care, după cinci ani, încă așteaptă ca cineva să vadă dincolo de gurița ei strâmbă.

Pentru că uneori, cele mai frumoase povești nu sunt despre animalele care au fost alese primele.

Sunt despre cele care au rămas să aștepte și despre oamenii care au continuat să le aleagă, zi de zi.”, a explicat Maria Cismaru, reprezentant Animal Life Sibiu.

Deși au trecut aproape cinci ani de când a fost salvată, Cindy nu și-a găsit încă familia. Problemele medicale de care a suferit nu o împiedică însă să se descurce singură și să aibă o viață normală.

Carlo, abandonat în pădure împreună cu cele patru surioare

Un alt „veteran” al adăpostului este Carlo. Câinele se află în grija Animal Life din 8 noiembrie 2022, când avea doar câteva săptămâni. A fost abandonat în pădurea din Gușterița împreună cu cele patru surioare ale sale.

La început, puii au avut șansa să stea împreună în familii foster. Surorile lui Carlo au fost ulterior adoptate, însă el a rămas în grija Animal Life și a ajuns în adăpost.

„Carlo este în grija noastră din 8.11.2022, de când avea doar câteva săptămâni de viață și a fost abandonat împreună cu cele 4 surioare ale lui în pădurea din Gușterița. Dacă inițial a avut norocul să stea împreună cu surorile lui în familii foster, după ce surorile lui au fost adoptate el a ajuns în Adăpostul Animal Life”, a povestit Maria Cismaru.

Carlo este un câine de talie medie, blând și jucăuș. Potrivit reprezentantei Animal Life, timiditatea și lipsa de încredere la primul contact au făcut însă mai dificilă găsirea unei familii pentru el.

„Deși este un cățel foarte blând, timiditatea și lipsa lui de încredere la primul contact nu l-a ajutat în găsirea unei familii. Carlo e un cățel de talie medie și cu răbdare și iubire ar deveni un cățel de familie. Este o fire jucăușă și adoră să alerge”, a mai spus Maria Cismaru.

Pentru Cindy și Carlo, anii petrecuți în grija asociației nu au însemnat că au renunțat la șansa de a avea o familie. Cei doi așteaptă în continuare oamenii care să le ofere o casă și timpul necesar pentru a se adapta.

În iulie 2026, asociația spunea că misiunea sa este diminuarea abandonului și reducerea numărului de animale care ajung pe străzi. În aceeași perioadă, a anunțat că a sterilizat 519 animale în cadrul unei campanii: 316 pisici și 203 câini

Animalele au nevoie și de hrană

Pe lângă adopții, Animal Life are nevoie în permanență de sprijin pentru animalele aflate în grijă. Asociația primește donații de hrană pentru câini și pisici, inclusiv hrană uscată. Cei care vor să ajute pot trimite mâncarea către asociație sau o pot lăsa în coșul de donații de la magazinul Europrod, de pe Șoseaua Alba Iulia nr. 54, din Sibiu. Pentru cei din Sibiu, Animal Life precizează că poate ridica donațiile de la domiciliu, după o solicitare transmisă la adresa de e-mail animallife.ro@gmail.com.

Asociația oferă și posibilitatea donațiilor financiare, inclusiv prin PayPal, MobilPay, transfer bancar sau prin SMS, trimițând textul „ANIMAL” la 8845, pentru o donație recurentă de 2 euro pe lună. Potrivit Animal Life, 40 de lei pot asigura aproximativ 15 kilograme de hrană uscată, cantitate suficientă pentru 10 câini timp de cinci zile.

Cei care vor să ajute animalele din adăpost pot găsi detaliile pentru donații pe pagina oficială Animal Life. Pagina oficială de donații Animal Life Sibiu