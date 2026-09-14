Pe scurt: Primăriile, spitalele și universitățile pot obține finanțare integrală pentru proiecte de energie solară și stocare. Statul a alocat 650 de milioane de euro pentru aceste investiții.

Instituțiile publice din România, printre care primăriile, consiliile județene, spitalele publice și universitățile de stat, pot accesa finanțări de până la 10 milioane de euro pentru investiții în producerea și stocarea energiei electrice din surse regenerabile.

Potrivit Mediafax, sprijinul poate acoperi 100% din cheltuielile eligibile, conform informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Ghidurile pentru accesarea acestor finanțări au fost publicate pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Aceste documente stabilesc condițiile și criteriile pe care entitățile publice trebuie să le îndeplinească pentru a solicita fonduri destinate investițiilor în panouri solare și sisteme de stocare a energiei.

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500 de milioane de euro pentru producerea energiei solare, cu finanțare integrală

Una dintre liniile de finanțare vizează dezvoltarea de noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile solare, cu integrarea capacităților de stocare, destinate autoconsumului instituțiilor publice. Pentru această componentă, Ministerul Energiei a alocat un buget total de 500 de milioane de euro.

Finanțarea poate ajunge la maximum 900.000 de euro pentru fiecare MW instalat, iar plafonul crește la 1,1 milioane de euro/MW pentru proiectele care includ și pompe de căldură, potrivit MADR.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate unui beneficiar poate ajunge la 10 milioane de euro, iar sprijinul acoperă integral cheltuielile eligibile. Acest program oferă oportunități importante pentru instituțiile publice care doresc să își reducă facturile la energie și să devină mai independente energetic.

150 de milioane de euro pentru dezvoltarea capacităților de stocare a energiei

O linie separată de finanțare, cu un buget de 150 de milioane de euro, este destinată dezvoltării de noi capacități de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile. În acest caz, finanțarea poate ajunge la maximum 200.000 de euro pentru fiecare MWh de capacitate instalată. Astfel, cele două linii de finanțare însumează o alocare totală de 650 de milioane de euro.

Lista potențialilor beneficiari este extinsă și include, pe lângă primării și consilii județene, spitale publice, universități de stat, unități din domeniul apărării și ordinii publice, unități de cult, institute de cercetare, instituții de învățământ superior și alte instituții publice, precum și parteneriate între acestea.

Prin aceste investiții, instituțiile publice pot dezvolta atât capacități proprii de producere a energiei solare pentru autoconsum, cât și sisteme de stocare, sau pot investi separat în noi capacități de stocare, în funcție de linia de finanțare aleasă. Pentru cei interesați de detalii suplimentare despre finanțările pentru panouri solare și baterii, există și alte inițiative similare, cum ar fi programul pentru baterii anunțat recent.

Finanțările sunt disponibile prin Fondul pentru Modernizare – Programul-cheie 1 „Surse regenerabile de energie și stocarea energiei”, gestionat de Ministerul Energiei. AFIR, instituție subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, este responsabilă de primirea și evaluarea cererilor de finanțare, precum și de implementarea proiectelor de investiții. Fondul pentru Modernizare funcționează în cooperare cu Banca Europeană de Investiții și Comisia Europeană.