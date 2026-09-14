Pe scurt: Consiliul Fiscal atrage atenția asupra riscurilor sistemului de pensii și recomandă măsuri structurale, inclusiv creșterea vârstei de pensionare și eliminarea excepțiilor.

Consiliul Fiscal propune, în raportul anual pe 2025, măsuri ferme pentru a contracara riscurile pe termen lung la care este expus sistemul de pensii din România.

Potrivit Economica.net, instituția recomandă eliminarea excepțiilor de la vârsta standard de pensionare și ajustarea graduală a acesteia în funcție de speranța de viață.

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, subliniază în introducerea raportului că instabilitatea politică este unul dintre factorii care pot afecta ratingul de țară, conform agențiilor de rating. Dăianu avertizează că „rectificarea bugetară și construcția bugetului pentru 2027 reclamă formarea unui guvern cu puteri depline”.

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Deși în introducere nu este menționată explicit vârsta de pensionare, recomandarea apare de trei ori în raport, cel mai clar în capitolul dedicat sustenabilității datoriei publice. Consiliul Fiscal identifică îmbătrânirea populației și intrarea la pensie a „decrețeilor” drept riscuri majore pentru viitorul sistemului public de pensii.

Raportul subliniază: „Atenuarea acestor riscuri ar reclama o serie de măsuri structurale: creșterea participării pe piața muncii, ajustarea graduală a vârstei de pensionare în corelație cu speranța de viață și eliminarea excepțiilor de la vârsta standard de pensionare”.

Aceste recomandări vin în contextul în care România se confruntă cu o presiune tot mai mare asupra sistemului public de pensii, pe fondul scăderii natalității și al creșterii speranței de viață. Intrarea la pensie a generației „decrețeilor” este considerată un factor suplimentar de risc pentru sustenabilitatea bugetului de pensii.

Consiliul Fiscal avertizează că fără aceste măsuri structurale, riscurile pentru datoria publică și pentru echilibrul bugetar vor crește semnificativ în următorii ani. Recomandările vizează atât creșterea participării pe piața muncii, cât și ajustarea regulilor de pensionare pentru a reflecta realitățile demografice actuale.

În contextul discuțiilor despre pensii, Românii și britanicii care muncesc în Marea Britanie riscă să aștepte mai mult pentru pensia de stat, iar costul cumpărării de vechime pentru pensie a crescut semnificativ în ultimul an.