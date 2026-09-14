Județul Sibiu se confruntă cu o creștere spectaculoasă a numărului de prădători din speciile șacal și vulpe, indică datele oficiale furnizate de către Garda Forestieră Brașov și Direcția Județeană de Mediu Sibiu. În doar câțiva ani, populația de șacali din pădurile și de pe câmpurile sibiene aproape că s-a triplat, determinând autoritățile de mediu să aprobe cote record de recoltare pentru sezonul actual.

Dacă în sezonul 2021–2022 evaluările oficiale ale gestionarilor de fonduri cinegetice indicau prezența a doar 170 de șacali în tot județul Sibiu, specia s-a extins masiv de la un an la altul. Ultimele evaluări arată că numărul acestora a ajuns la peste 520 de exemplare. Specie extrem de adaptabilă și agresivă, șacalul a devenit o prezență tot mai vizibilă în zone precum Pelișor, Bradu, Sadu, Șeica Mică, Merghindeal, Moșna sau Ațel.

Primar: „S-au înmulțit, dar tot mai mari probleme avem cu urșii”

Numărul șacalilor, urșilor și lupilor a crescut în ultimii ani, iar acest lucru le creează tot mai multe probleme crescătorilor de animale. Primarul comunei Merghindeal, Aurel Ioan Țerbea, spune că cele mai mari probleme sunt provocate în continuare de urși, dar a observat și o creștere a numărului de șacali.

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„S-au înmulțit șacalii, urșii și lupii. Avem probleme cu crescătorii de animale, ne-au spus și ei. Cele mai mari probleme le avem cu ursul. Ursul este un pericol și pentru oameni. Urșii atacă tot mai des și oamenii. Am avut despăgubiri pentru pagubele provocate de urși și de lupi. Lupii s-au înmulțit foarte mult”, a spus Aurel Ioan Țerbea, primarul din Merghindeal.

Primarul din Cârțișoara spune că în prezent șacalii nu reprezintă un pericol. „Nu am avut probleme cu șacalii. Teoretic, în zona de munte sunt urși. Am auzit că ar fi apărut și în zona noastră, dar, momentan, nu avem sesizări”, a spus Sorin Cârțan, primarul din Cârțișoara.

O evoluție similară se înregistrează și în cazul vulpilor, a căror populație evaluată a depășit pragul de 2.300 de exemplare în județ, față de aproximativ 2.000 în urmă cu câțiva ani. Cele mai mari efective de vulpi au fost raportate în zonele Pelișor, Merghindeal, Laslea, Păuca, Valea Viilor și Noul Român.

Cote de vânătoare majorate pentru a stopa înmulțirea prădătorilor

Pentru a stopa expansiunea acestor specii, Direcția Județeană de Mediu Sibiu a emis autorizații pentru vânarea unui număr considerabil de exemplare în perioada iulie 2026 – mai 2027. Potrivit deciziei bazate pe un ordin al Ministerului Mediului, vânătorii au undă verde pentru a elimina 392 de șacali și 1.394 de vulpi de pe fondurile cinegetice din județ.

Cotele aprobate în acest sezon sunt cu mult mai mari față de anii precedenți, tocmai ca reacție la explozia demografică a acestor prădători. Spre exemplu, dacă în sezonul 2021–2022 cotă aprobată pentru șacali era de doar 141 de exemplare, aceasta a crescut treptat la 231, apoi la 363, ajungând în prezent la aproape 400 de exemplare.

Deși înmulțirea șacalilor și vulpilor ridică semne de întrebare cu privire la siguranța altor specii mici de vânat — cum ar fi iepurii, fazanii sau iezișorii de căprior —, Garda Forestieră Brașov recunoaște că nu deține studii de specialitate care să măsoare exact impactul acestei invazii. Cu toate acestea, datele statistice colectate de la teren arată clar că ambele specii au câștigat tot mai mult teren în județul Sibiu.