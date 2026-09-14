Sibianul care a făcut ravagii cu un Ferrari pe strada Octavian Goga din Sibiu, unde a lovit alte patru mașini parcate, a fost reținut pentru 24 de ore de către polițiști.

Reamintim faptul că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 04:00, un sibian în vârstă de 50 de ani a provocat un accident rutier pe strada Octavian Goga din Sibiu.

Bărbatul, aflat la volanul unui Ferrari, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și a lovit patru autoturisme parcate. În urma impactului, a fost avariată și o țeavă de gaz.

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Șoferul a fost rănit în accident, suferind un traumatism facial, și a fost transportat la UPU Sibiu pentru îngrijiri medicale. Ulterior, în urma testării cu aparatul etilotest, polițiștii au stabilit că acesta avea 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma recoltării mostrelor biologice, analizele de laborator au indicat o alcoolemie de 2,18 g/l alcool pur în sânge la prima probă și de 2,01 g/l alcool pur în sânge la cea de-a doua probă.

În urma cercetărilor, sibianul a fost reținut de polițiști.

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▶ Vezi pagina acestui video: Intervenția echipajelor la locul accidentului de pe strada Octavian Goga din Sibiu