Pe scurt: Champions Sibiu domină scena voleibalistică juvenilă, cu U17 și U19 câștigătoare la Oradea și U15 pregătită pentru un turneu de top la Sibiu.

Echipele U17 și U19 ale Champions Sibiu au încheiat cu două trofee participarea la Memorialul „Virgi Mărculescu” desfășurat la Oradea.

Aceste rezultate continuă seria evoluțiilor bune din perioada de pregătire, începută la Câmpulung Muscel, unde U17 a câștigat Muscel ARO Cup, iar U19 a ocupat locul al treilea.

Turneul de la Oradea a reprezentat ultima deplasare amicală pentru cele două formații înainte de startul sezonului oficial. Competiția a fost una solicitantă, cu multe partide disputate într-un interval scurt, ceea ce a permis staff-ului tehnic să evalueze nivelul loturilor și să ruleze formule diferite de joc.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Pentru Champions Sibiu urmează acum generația U15, care va intra în competiție la Sibiu, în perioada 26-27 septembrie, la Champions Trophy by Bistroteca Baum, un turneu considerat printre cele mai puternice ale momentului la această categorie de vârstă.

U17 câștigă patru meciuri la Oradea și obține al doilea trofeu consecutiv

Echipa U17, coordonată de Andrei Banciu, a debutat la Memorialul „Virgi Mărculescu” cu o victorie clară, 2-0 (25-13, 25-20) împotriva formației sârbe OK „KI 0230” Kikinda. A urmat un alt succes cu același scor în fața CSS Zalău (25-19, 25-13).

În semifinală, Champions a trecut de Academia de Volei Marius Ciortea Cluj cu 2-0 (25-15, 25-17), iar în finală a învins gazdele de la LPS Bihorul Oradea cu 3-0 (25-5, 25-19, 25-23). Astfel, echipa a adăugat trofeul de la Oradea celui obținut anterior la Câmpulung Muscel.

Staff-ul tehnic a folosit lotul în formule variate, oferind minute importante și jucătoarelor aflate la început de drum, precum Alexia Brenciu, născută în 2013 și formată la CSS Sibiu. La festivitatea de premiere, patru jucătoare au primit distincții individuale: Pia Overduin (cel mai bun ridicător), Eliza Bardaș (cel mai bun libero), Mara Durbacă (cel mai bun secund) și Irina Lascău (MVP-ul turneului). Lotul U17 la Oradea a fost format din: Pia Overduin, Mara Durbacă, Teodora Skladal, Irina Lascău, Cristina Cinazan, Carla Maxim, Ines Gheara, Timeea Ungureanu, Carla Militaru, Diandra Mija, Alexia Brenciu, Eliza Bardaș, Emma Goia și Natalia Cârstea.

U19 repetă performanța și aduce al doilea trofeu la Sibiu

Duminică, 13 septembrie 2026, echipa U19 a Champions Sibiu, coordonată tot de Andrei Banciu în absența lui Mihai Bulbuc, a obținut patru victorii din tot atâtea meciuri. Sibiencele au trecut cu 2-0 (25-6, 25-23) de Volleyball Forever Cluj, apoi au învins OK „KI 0230” Kikinda (25-14, 25-15). În semifinale, Champions a câștigat cu 2-0 (25-15, 25-15) împotriva CSS Zalău, iar în finală a învins din nou Volleyball Forever Cluj cu 2-0 (25-16, 25-16).

Și la această categorie, staff-ul a urmărit integrarea jucătoarelor noi, precum Alexia Savu, Cristiana Crețu și Naomi Stanciu, toate cu experiență la CSS Sibiu. Patru jucătoare au fost premiate: Sonia Rusu (MVP), Irina Lascău (cel mai bun secund), Karina Roșianu (cel mai bun ridicător) și Cătălina Vasilescu (cel mai bun libero). Irina Lascău a avut un weekend remarcabil, fiind premiată la ambele categorii. Lotul U19 la Oradea a inclus: Draga Savu, Andreea Savu, Irina Lascău, Ines Gheara, Cătălina Vasilescu, Cristiana Crețu, Naomi Stanciu, Adelina Canciu, Karina Roșianu, Bianca Văcar, Iunia Bozdoc, Sonia Rusu, Laura Gradinariu, Alexia Savu și Carla Maxim.

În total, cele două echipe au disputat câte nouă partide la turneele de la Muscel și Oradea. U17 a rămas neînvinsă, iar U19 a obținut șapte victorii din nouă meciuri, una dintre înfrângeri venind după cinci seturi, într-o semifinală disputată la Câmpulung Muscel. Bilanțul general: trei trofee câștigate și un loc trei pentru Champions Sibiu.

Antrenorul Andrei Banciu a subliniat importanța ritmului intens al turneului:

„Turneul de la Oradea este de fiecare dată provocator prin ritm și intensitate. Se joacă mult într-un timp scurt și apar situații pe care nu reușești întotdeauna să le reproduci la antrenament. Am testat formule, am făcut reglaje și am vrut să vedem jucătoarele în contexte cât mai diferite. Acum trebuie să vedem foarte clar unde mai avem de muncă și ce trebuie corectat. În același timp, sunt lucruri pe care le facem bine și pe care trebuie să le repetăm până devin instinct. Le mulțumim gazdelor de la LPS Bihorul Oradea pentru invitație și pentru posibilitatea de a avea astfel de meciuri.”

Președintele clubului, Sabin Sopa, a declarat că etapa turneelor amicale externe și-a atins scopul:

„Am vrut multe meciuri înainte de sezon și le-am avut. Rezultatele ne arată că nivelul de plecare este bun, dar pentru noi mai important este că staff-ul a putut vedea echipele în foarte multe situații. Pentru U17 și U19, meciurile amicale externe se opresc aici. Revenim la reglajele din sala de antrenament, la pregătirea fizică și la jocurile interne dintre cele două grupe. Pornirea este bună, dar știm foarte bine cât mai este de muncit.”

Champions Trophy by Bistroteca Baum aduce la Sibiu șase echipe de top la U15

În perioada 26-27 septembrie 2026, Sibiu va găzdui ediția a IV-a a Champions Trophy by Bistroteca Baum, un turneu amical U15 cu participarea unor echipe de top: Dinamo București, CSM București, Rapid București, CNNT Craiova și Academika Focșani. Pentru Champions Sibiu U15, acesta va fi primul test important al sezonului, oferind ocazia de a evalua nivelul echipei în fața unor adversari cu pretenții.

Turneul va reprezenta un reper pentru generația U15, după săptămânile de pregătire, și va arăta clar unde se află echipa înainte de startul oficial al sezonului. Adversarele de calibru vor transforma Champions Trophy într-un test de nivel ridicat, încă dinaintea primului serviciu oficial al sezonului.

Galerie Foto