Pe scurt: Un șofer din Vâlcea a fost oprit de poliție în Șelimbăr și testat pozitiv cu alcool peste limita penală. Polițiștii au deschis dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

Un șofer în vârstă de 65 de ani din județul Vâlcea a fost depistat conducând sub influența alcoolului pe strada Șoseaua Sibiului din Șelimbăr, în noaptea de duminică, 13 septembrie 2026, în jurul orei 01:00.

Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii Biroului Rutier Sibiu au oprit autoturismul pentru control în cadrul unei acțiuni de rutină pe raza localității.

La testarea cu aparatul alcooltest, rezultatul a indicat o valoare de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat, depășind astfel limita legală pentru fapta penală. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei în sânge.

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Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului, conform prevederilor legale.

Potrivit legislației în vigoare, pentru o alcoolemie de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapta constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la unu la cinci ani sau cu amendă penală.