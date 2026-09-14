Gazonul Stadionului Municipal din Sibiu a fost dat drept exemplu de Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, în contextul problemelor cu suprafața de joc din Giulești. Tehnicianul a comparat terenul de la Sibiu cu cele din Anglia și chiar cu Wembley și spune că un astfel de gazon ar trebui să aibă și formația bucureșteană.

Daniel Pancu a vorbit despre starea terenului din Giulești la conferința de presă premergătoare partidei cu FC Voluntari. În timp ce a catalogat gazonul pe care joacă Rapid drept unul „de liga a treia spre a patra”, antrenorul a indicat Stadionul Municipal din Sibiu drept reper pentru calitatea suprafeței de joc.

„Gazonul este de liga a treia spre a patra, în opinia mea. Este rușinos ce se întâmplă. Eu am mai trecut prin astfel de momente la Rapid. La Liga 2, pe gazonul din Regie, care din momentul în care au început ploile, Rapid a pierdut foarte multe puncte pe teren propriu, chiar dacă câștigam cu echipele cele mai bine cotate pe gazoane bune din deplasare”, a declarat Daniel Pancu.

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„Îl compar cu gazonul de la Sibiu, unul de Anglia, Wembley”

În momentul în care a vorbit despre cum ar trebui să arate suprafața de joc a Rapidului, Pancu s-a raportat direct la cea de pe Stadionul Municipal din Sibiu.

„Mi-aș dori să nu mai am parte de o astfel de experiență, dar nu știu exact cine se ocupă și cine întreține gazonul, dar eu văd o singură soluție: schimbarea completă a acestuia. E valabil pe mai multe stadioane din România. Îl compar cu gazonul de la Sibiu, unul de Anglia, Wembley, gazon de tipul acela ar trebui să aibă Rapid”, a spus Daniel Pancu.

Declarația vine într-un moment în care starea gazonului din Giulești a provocat nemulțumiri în rândul jucătorilor. Suprafața de joc a avut de suferit în ultimele luni atât din cauza temperaturilor ridicate, cât și a numărului mare de partide disputate.

Pe stadionul Rapidului au evoluat și cei de la Hapoel Beer Sheva în competițiile europene, iar echipa israeliană urmează să mai dispute meciuri acolo.

„Nu ne încurcă programul israelienilor. Doar că va fi într-o continuă degradare, va fi și mai urât decât este acum”, a mai spus Pancu.

Gazonul stadionului din Giulești a fost schimbat ultima dată în septembrie 2024. În comparație, suprafața de joc de pe Stadionul Municipal din Sibiu este văzută de Daniel Pancu drept un model pentru stadioanele din România, tehnicianul mergând până la comparația cu terenurile din Anglia și cu celebrul Wembley.