Târgul de Crăciun din Sibiu își va deschide porțile în acest an pe 13 noiembrie, într-o zi de vineri, și va rămâne deschis până pe 3 ianuarie 2027. Organizatorii anunță o nouă ediție în care vor exista și câteva schimbări, inclusiv în ceea ce privește căsuțele și amenajarea anumitor zone.

Anul acesta Târgul de Crăciun se va desfășura în perioada 13 noiembrie până pe 3 ianuarie 2027. Organizatorul Târgului de Crăciun, Andrei Drăgan, spune că informațiile privind perioada de desfășurare sunt deja clare, însă unele detalii legate de organizarea ediției din acest an ar putea suferi modificări până în noiembrie.

„Vor fi schimbări, însă este puțin devreme să le anunțăm. Există riscul să se schimbe multe până atunci, dar vă pot spune că perioada de înscriere a adus cel mai mare număr de înscrieri de până acum. Am avut cu 38% mai multe înscrieri decât anul trecut. Nu am crescut însă numărul de expozanți. Vom avea 120 de expozanți pe care i-am slectat atent. Târgul este deja contractat, ceea ce ne bucură și ne face să credem că exită un interes mare din partea expozanțiilor”, a spus Andrei Drăgan, organizatorul evenimentului.

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Una dintre noutățile ediției din acest an va fi reintroducerea a celor 10 căsuțe noi folosite la Târgul de Paști, fabricate de compania germană Fjord Hütten, furnizor pentru mai multe târguri de Crăciun importante din Europa, inclusiv pentru târgul de Crăciun din Zürich.

De asemenea, zona centrală de food court va fi păstrată și în acest an. În ceea ce privește grătarul care a funcționat în ediția precedentă, organizatorii nu au luat încă o decizie definitivă. „Zona centrală de food court o vom păstra. Încă nu știm dacă va mai fi grătarul. Multă lume a venit în acele zile și s-a creat o comunitate, ceea ce ne-a bucurat, dar avem niște planuri noi iar zona aceea va deveni mai îngustă. A fost o atracție reușită, dar nu cred că mai avem loc pentru el”, a explicat Andrei Drăgan.

Ediția din 2026 se va desfășura, așadar, în perioada 13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027, iar organizatorii promit atât păstrarea unor zone deja cunoscute de vizitatori, cât și introducerea unor elemente noi.