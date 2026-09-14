Un elev al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu a obținut o nouă performanță importantă la limba engleză.

Tudor-Ioan Giurca, elev în clasa a X-a la profil bilingv, a câștigat Premiul al III-lea la Olimpiada Internațională de Limba Engleză, desfășurată la Suceava, după ce în primăvară obținuse Premiul I la etapa națională.

Cea de-a patra ediție a Olimpiadei Internaționale de Limba Engleză s-a desfășurat în perioada 6–12 septembrie 2026 și a reunit 143 de elevi și profesori din 14 țări: Belgia, Bulgaria, Georgia, Germania, Grecia, Letonia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Portugalia, Republica Moldova, România, Slovacia, Turcia și Turkmenistan.

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România a fost reprezentată de elevi din județele Alba, Caraș-Severin, Prahova, Galați, Sibiu, Suceava și Vrancea.

Tudor Giurca, Premiul III la nivel internațional

Sibiul a fost reprezentat în competiție de Tudor-Ioan Giurca, în prezent elev în clasa a X-a, la profil bilingv, la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”.

Tânărul a obținut Premiul al III-lea la secțiunea individuală, nivel B2, iar distincția i-a fost acordată în cadrul ceremoniei oficiale de ministrul Educației și Cercetării.

Calificarea lui Tudor la etapa internațională a venit după rezultatul obținut în luna aprilie, la Brașov. Pe atunci elev în clasa a IX-a, sibianul a câștigat Premiul I la Olimpiada Națională de Limba Engleză, performanță care i-a asigurat calificarea de drept la competiția internațională.

Elevul este coordonat de profesoara Marinela Onițiu, de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu.

Județul Sibiu a fost reprezentat în Comisia centrală și de inspectorul de limbi moderne prof. dr. Laura Pitariu și de prof. metodist Victoria Șerban, de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu.

„Felicitări lui Tudor care a arătat că pasiunea lui pentru limba engleză poate duce foarte departe. Participarea și premiul lui la aceasta olimpiadă ne onorează și ne inspiră. Mulțumiri părinților și profesorilor lui care l-au susținut și coordonat”, a transmis inspectorul școlar general, prof. Marius Novac

Șapte zile de competiție și schimburi culturale la Suceava

Olimpiada nu s-a rezumat la probele de concurs. Pe parcursul celor șapte zile, participanții au avut ocazia să interacționeze cu elevi din alte țări, să lucreze în echipă și să descopere diferențele de cultură și tradiție dintre comunitățile reprezentate.

Competiția a urmărit atât evaluarea competențelor de comunicare în limba engleză și a capacității elevilor de a colabora în cadrul unei echipe, cât și dezvoltarea componentei interculturale. Elevii de vârste și niveluri lingvistice diferite au putut stabili relații de colaborare și noi prietenii, într-un mediu educațional internațional.

Organizatorii au pregătit și un amplu program cultural, prin care participanții au descoperit patrimoniul istoric, cultural și spiritual al Bucovinei.

Elevii și profesorii au vizitat Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul Satului Bucovinean, Observatorul Astronomic din Suceava, Muzeul Național al Bucovinei, Hanul Domnesc din Suceava, Muzeul Oului din Vama, Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc, mănăstirile Voroneț și Humor, precum și Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina.

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu subliniază că experiența a oferit participanților nu doar posibilitatea de a-și demonstra cunoștințele, ci și de a descoperi alte culturi și perspective și de a construi relații cu elevi din celelalte țări participante.

Performanța de la Suceava continuă astfel parcursul foarte bun al lui Tudor Giurca: Premiul I la Olimpiada Națională de Limba Engleză și, câteva luni mai târziu, Premiul al III-lea la Olimpiada Internațională. Inspectoratul Școlar Județean Sibiu i-a transmis felicitări și i-a urat noi rezultate pe măsura talentului, pasiunii și efortului său.