Când ai mulțumit ultima dată unui profesor? În septembrie, 9 Optik își îndreaptă atenția către oamenii care, zi de zi, au grijă de educația și dezvoltarea copiilor noștri. Profesori, învățători, educatori, personal auxiliar și îngrijitori sunt cei care contribuie, uneori dincolo de ceea ce se vede, la formarea unei noi generații.

9 Optik a creat „Heroes, Education Edition”, o campanie prin care spune un „mulțumesc” concret celor care au grijă de copii. În septembrie, 9 Optik a pregătit reduceri pentru profesori, învățători, educatori, personal auxiliar și îngrijitori, persoanele care contribuie la formarea unei noi generații.

42% reducere pentru eroii din educație

În cadrul campaniei, profesorii, învățătorii, educatorii, personalul auxiliar și îngrijitorii beneficiază de 42% reducere la rame și lentile, dar și de testarea gratuită a vederii. „În septembrie, vrem să le mulțumim oamenilor care au grijă de educația copiilor noștri. Așa că am creat Heroes, Education Edition”, este mesajul transmis de 9 Optik.

Un avantaj important pentru cadrele didactice este că pot achita produsele și cu cardurile cadou „Prima de carieră” emise de Pluxee, ceea ce face beneficiile campaniei și mai accesibile.

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▶ Vezi pagina acestui video: Un mulțumesc care se vede: 9 Optik îi sărbătorește pe cei care au grijă de educația copiilor — VIDEO

Ghiozdanul SuperVederii, pentru un început de școală cu vederea verificată

Septembrie nu înseamnă însă doar începutul unui nou an școlar, ci și momentul potrivit pentru verificarea vederii celor mici.

O vedere bună este importantă pentru procesul de învățare, iar problemele de vedere nedescoperite pot afecta modul în care un copil citește, scrie sau urmărește activitățile de la clasă. Vederea slabă nu ar trebui să stea în calea potențialului unui copil. De aceea, 9 Optik vine cu „Ghiozdanul SuperVederii”, o campanie gândită pentru copii și părinți.

În cadrul campaniei, reducerea pentru rama și lentilele de vedere este calculată astfel: 20% + vârsta copilului.

Ce conține „Ghiozdanul SuperVederii”?

20% + vârsta copilului reducere la rama de vedere

20% + vârsta copilului reducere la lentilele de vedere

Testarea gratuită a vederii, pentru un început de școală cu vederea verificată

Reevaluare gratuită la 6 luni, pentru urmărirea evoluției vederii

Protecție EyeCASCO 9X, pentru ochelari care țin pasul cu cei mici

Lentile de soare cu dioptrii cadou, pentru protecție și vedere clară și în zilele însorite

Patru locații, cea mai nouă la Galeria Auchan

9 Optik are trei locații deschise în Sibiu. Pe lângă noul magazin din Galeria Auchan – Shopping City Sibiu, compania mai operează alte locații în oraș: una în cadrul Shopping City Sibiu – Galeria Carrefour, Șoseaua Sibiului nr. 5 și alta la Promenada Mall Sibiu, Str. Lector nr. 1–3A.

Toate locațiile oferă servicii complete: consultații optometrice, ochelari de vedere, rame, lentile, ochelari de soare și accesorii. La 9 Optik găsești sute de rame de ochelari de vedere și ochelari de soare ale celor mai consacrate branduri, și nu numai. Aparatura de ultimă generație, care calculează dioptriile în cel mai mic detaliu, nu lipsește nici ea din dotarea 9 Optik.

9Optik este prezentă și pe rețelele sociale, unde sunt anunțate periodic campaniile promoționale, reducerile și lansările de produse noi: