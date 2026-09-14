Pe scurt: Trotuarele de pe Bulevardul Vasile Milea sunt în plin proces de modernizare, iar asfaltarea benzilor spre oraș va începe la finalul lunii. Vezi cum este deviată circulația pietonală.

Lucrările de modernizare pe Bulevardul Vasile Milea din Sibiu continuă pe tronsonul cuprins între intrarea în oraș dinspre DN1 și Calea Dumbrăvii, potrivit Primăriei Municipiului Sibiu.

Intervențiile vizează în această etapă refacerea trotuarelor, urmând ca ulterior să fie reabilitat și carosabilul.

Refacerea trotuarelor pe sensul spre oraș și devierea circulației pietonale

În prezent, lucrările se desfășoară pe partea dreaptă a bulevardului, pe sensul de mers către oraș, pe două tronsoane distincte: între DN1 și strada Moldoveanu, respectiv între Calea Dumbrăvii și strada Revoluției.

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Structura trotuarelor este refăcută complet, iar bordurile sunt înlocuite. Pe partea opusă a bulevardului, trotuarele au fost deja modernizate în etapele anterioare ale proiectului.

Pe durata acestor lucrări, circulația pietonală este deviată pe un culoar semnalizat pe prima bandă de circulație sau pe trotuarul de pe partea opusă. Primăria Sibiu le solicită pietonilor să respecte semnalizarea rutieră din zonă pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

Asfaltarea carosabilului va începe la finalul lunii septembrie

După finalizarea lucrărilor la trotuare, urmează intervenția pe carosabil. Conform anunțului Primăriei Sibiu, spre finalul lunii septembrie, asfaltul de pe cele două benzi ale sensului spre oraș va fi frezat și înlocuit cu un strat nou. Celelalte două benzi ale bulevardului au fost asfaltate în anul precedent.

Primăria Sibiu mulțumește locuitorilor pentru răbdare și înțelegere pe perioada desfășurării lucrărilor. Moderni

zarea Bulevardului Vasile Milea face parte din seria de investiții în infrastructura rutieră a orașului, alături de alte proiecte precum modernizarea școlilor și grădinițelor sau progresul pe șantierul Autostrăzii Sibiu–Făgăraș.