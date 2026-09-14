Sezonul rece se apropie, iar pentru gospodăriile din Sibiu și împrejurimi care se încălzesc cu lemne începe perioada pregătirilor. O drujbă Husqvarna potrivită, alături de echipamentele și consumabilele necesare, trebuie pregătită din timp pentru lucrările din lunile următoare.

În acest context, Verdon Sibiu desfășoară, în perioada 7 septembrie – 24 decembrie, campania Husqvarna dedicată sezonului de toamnă-iarnă.

Campania vine cu un avantaj dedicat celor care aleg să cumpere direct din locația Verdon: utilajele Husqvarna incluse în campanie au prețuri mai mici în magazinul fizic decât cele afișate pe verdon.ro. Astfel, pentru cei din Sibiu și din localitățile apropiate, merită verificată oferta din magazin înainte de plasarea unei comenzi online.

Verdon este și dealer și service autorizat Husqvarna în Sibiu, ceea ce înseamnă că utilajele pot beneficia local de servicii de întreținere și reparații. Pentru cei care folosesc frecvent drujba, accesul la un service autorizat în același loc din care pot achiziționa consumabile și accesorii este un avantaj practic pe termen lung.

Campania Husqvarna de la Verdon Sibiu se adresează atât gospodarilor care își pregătesc lemnul pentru sezonul rece, cât și profesioniștilor din domeniul forestier. În magazin sunt disponibile drujbe pentru diferite tipuri de lucrări, alături de echipamente, lanțuri, uleiuri, consumabile și accesorii pentru utilizarea și întreținerea acestora.

Cum alegi drujba potrivită

Alegerea drujbei depinde în primul rând de lucrările pentru care urmează să fie folosită. Pentru utilizarea în gospodărie, cerințele pot fi diferite față de cele ale unui lucrător forestier care folosește utilajul frecvent și are nevoie de un model conceput pentru sarcini solicitante.

În gama Verdon se regăsesc mai multe motoferăstraie Husqvarna, pentru diferite categorii de utilizatori, de la cei care au nevoie de un motoferăstrău pentru lucrările din gospodărie și pregătirea lemnelor de foc, până la utilizatorii care lucrează frecvent în domeniul forestier.

Astfel, alegerea poate fi făcută în funcție de lucrare, puterea necesară și modul în care urmează să fie utilizat echipamentul.

Ce nu trebuie să lipsească din echipament

Pregătirea pentru o zi de tăiat lemne nu se termină odată cu alegerea utilajului. Starea sistemului de tăiere și existența consumabilelor necesare sunt la fel de importante, mai ales atunci când lucrările se desfășoară departe de casă sau de atelier.

Așadar, este important să fim bine echipați și să nu uităm de:

Lanțuri de drujbă

Uleiuri și accesorii pentru ungerea lanțului

Șine de ghidaj

Pile și accesorii pentru ascuțire

Consumabile necesare utilajului

Echipament de protecție adecvat lucrărilor

Vestea bună este că toate aceste motoferăstraie și accesorii sunt disponibile în același loc, astfel încât utilizatorii să își poată pregăti atât utilajul, cât și echipamentul necesar înainte de începerea lucrului.

Unde găsești oferta

Magazinul Verdon se află pe strada Ștefan cel Mare nr. 154, Sibiu, la ieșirea spre Agnita, fiind accesibil atât celor din oraș, cât și gospodarilor și profesioniștilor care vin din localitățile din împrejurimi.

Dacă ai de pregătit lemne pentru iarnă sau ai nevoie de un utilaj pentru lucrări forestiere, poți vedea direct în magazin ce produs Husqvarna se potrivește lucrărilor tale și poți completa echipamentul cu lanțuri, uleiuri și accesoriile necesare pentru sezon. Și, desigur, beneficiezi de prețuri mult mai bune, în magazin, la utilajele Husqvarna pe toată durata campaniei.

Verdon Sibiu – partener autorizat Husqvarna

Adresă: Strada Ștefan cel Mare 154, Sibiu

Online: www.verdon.ro

Citește și: