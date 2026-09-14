Pe scurt: Dunărea va avea un debit în creștere la Baziaș, dar nivelul rămâne sub normalul sezonier. Hidrologii avertizează și asupra posibilelor creșteri pe râurile mici din zonele de deal și munte.

Debitul Dunării la intrarea în România, în secțiunea Baziaș, va crește în următoarele zile până la 1.550 metri cubi pe secundă, însă va rămâne mult sub media multianuală a lunii septembrie, care este de 3.800 metri cubi pe secundă.

Prognoza a fost emisă de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) pentru perioada până la 19 septembrie, potrivit Mediafax.

Conform datelor INHGA, debitul Dunării la Baziaș va fi staționar în jurul valorii de 1.250 metri cubi pe secundă, urmând să crească treptat până la 1.550 metri cubi pe secundă. Chiar și după această creștere, nivelul apei rămâne semnificativ sub media obișnuită pentru această perioadă a anului.

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Pe sectorul aval de Porțile de Fier, debitele vor scădea ușor în prima parte a intervalului de prognoză. Ulterior, acestea vor crește ușor pe sectorul Gruia – Călărași și vor fi relativ staționare pe sectorul Cernavodă – Tulcea. Evoluția nivelului Dunării este urmărită cu atenție, mai ales în contextul problemelor generate de scăderea debitului în zona Cernavodă în ultima lună.

Debitele râurilor din estul țării cresc din cauza precipitațiilor

În ceea ce privește râurile din jumătatea de est a țării, hidrologii anunță că debitele vor crește duminică, 13 septembrie 2026, ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării acestora. Pe celelalte râuri, debitele vor fi relativ staționare, urmând să scadă ușor până la sfârșitul intervalului de prognoză.

Specialiștii INHGA precizează că „pe toată durata intervalului sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte, ca urmare a precipitațiilor prognozate, sub formă de aversă”.

Prognoza rămâne valabilă până la 19 septembrie, iar autoritățile monitorizează evoluția debitelor atât pe Dunăre, cât și pe principalele râuri din țară.