Pe scurt: Sudul țării atinge cele mai ridicate temperaturi, în timp ce centrul și nordul se confruntă cu dimineți răcoroase. Vezi prognoza completă pe regiuni.

Vremea se încălzește ușor luni, 14 septembrie 2026, după mai multe zile de instabilitate atmosferică, potrivit Adevarul.

Temperaturile se apropie de valorile normale pentru această perioadă, cu cele mai ridicate maxime în sud și sud-est, în timp ce diminețile rămân reci în centru și în zonele depresionare.

După episoadele de vreme instabilă din zilele precedente, meteorologii anunță o calmare a vremii în cea mai mare parte a țării.

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Temperaturile maxime vor urca în sudul Olteniei până la 27–28°C, izolat chiar 30°C, acestea fiind cele mai mari valori din România pentru această zi. În schimb, în centrul țării și în zonele depresionare, diminețile vor fi răcoroase, cu valori ce pot coborî local sub 10°C.

Sudul și sud-estul țării înregistrează cele mai ridicate temperaturi

În sudul și sud-estul țării, vremea va fi mai caldă decât în restul regiunilor. Sudul Olteniei va atinge maxime de până la 30°C, iar în Muntenia, temperaturile vor crește treptat pe parcursul zilei. Dimineața va fi mai răcoroasă în zonele deluroase și subcarpatice, dar ziua va aduce valori termice ridicate.

Dobrogea va avea parte de temperaturi peste media regiunilor centrale și nordice, cu perioade însorite și valori termice specifice începutului de vară în unele zone din interiorul regiunii. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe litoral.

În Moldova, vremea se stabilizează după ploile din weekend. Cerul va fi variabil, iar temperaturile vor crește pe parcursul zilei. În nordul Moldovei va fi mai răcoare, în timp ce sudul regiunii va înregistra maxime mai ridicate.

Dimineți reci în centru, nord și zonele depresionare

În centrul și nordul țării, diminețile vor fi reci, mai ales în zonele depresionare și în apropierea dealurilor, unde valorile pot coborî sub 10°C. Pe parcursul zilei, vremea se va încălzi treptat, iar cerul va fi variabil, cu înnorări temporare. Ploile vor fi doar locale și de scurtă durată. La munte, temperaturile rămân mai scăzute decât în regiunile joase.

În vestul țării, vremea va fi plăcută, cu valori termice apropiate de cele obișnuite pentru mijlocul lunii septembrie. Cerul va fi variabil, iar temperaturile vor crește pe parcursul zilei.

În Oltenia, după zilele cu vânt și instabilitate, vremea devine mai liniștită, cu cer variabil și maxime apropiate de normalul perioadei. În zonele de deal și de munte va fi mai rece.

În Capitală, vremea va fi în general plăcută, cu cer variabil și temperaturi în creștere după o dimineață răcoroasă. Vântul va sufla slab până la moderat.

Pentru comparație, în urmă cu o săptămână, meteorologii anunțau o răcire accentuată și precipitații, după o perioadă de temperaturi ridicate, potrivit unui articol recent.