Pe scurt: Daniela Cîmpean evocă tradițiile și frumusețea muntelui de Ziua Muntelui, amintind de proiectul Anii Drumeției și de bucuria de a vedea tot mai mulți oameni pe poteci.

Ziua Muntelui este sărbătorită luni, 14 septembrie 2026, iar Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, a transmis un mesaj emoționant dedicat acestei zile, potrivit postării sale de pe Facebook.

Daniela Cîmpean a subliniat că pentru ea, muntele nu este doar un loc, ci „locul în care mă întorc mereu cu aceeași bucurie”.

Data de 14 septembrie are o semnificație aparte în cultura locală, fiind ziua care marca odinioară sfârșitul pășunatului la munte. În această perioadă, turmele coborau spre sate după o vară petrecută pe pășunile alpine, iar muntele intra într-un alt ritm. Daniela Cîmpean a amintit că această tradiție reflectă legătura strânsă dintre oameni, natură și locurile în care trăiesc.

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Proiectul Anii Drumeției aduce oamenii mai aproape de munte

Din dorința de a apropia comunitatea de munte și de frumusețea județului Sibiu, în urmă cu cinci ani a fost lansat proiectul Anii Drumeției. Acesta are ca scop promovarea drumețiilor și a respectului față de natură, încurajând oamenii să descopere potecile și peisajele montane cu grijă și responsabilitate.

Proiectul a contribuit la creșterea interesului pentru activitățile în aer liber și la dezvoltarea turismului sustenabil în zonă.

Daniela Cîmpean a declarat: „Cea mai mare bucurie este să văd astăzi tot mai mulți oameni pe poteci: copii care descoperă muntele pentru prima dată, familii, drumeți cu experiență sau oameni care, pur și simplu, într-o zi și-au pus bocancii în picioare și au pornit.”

Muntele, descoperit pas cu pas și respectat de fiecare generație

Președinta Consiliului Județean Sibiu a subliniat că muntele nu se descoperă de la distanță, ci pas cu pas, cu răbdare și respect. Ea a transmis că această legătură cu natura trebuie cultivată și transmisă mai departe, pentru ca generațiile viitoare să se bucure de aceleași peisaje și tradiții.

„Muntele nu se descoperă de la distanță. Se descoperă pas cu pas. Se iubește. Și se respectă”, a scris Daniela Cîmpean în mesajul său.

În județul Sibiu, muntele reprezintă nu doar o destinație turistică, ci și un simbol al identității locale. Numeroase inițiative, precum acțiunile de ecologizare la Păltiniș sau promovarea tradițiilor din Mărginimea Sibiului, contribuie la păstrarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural al zonei.

La finalul mesajului, Daniela Cîmpean a transmis urări tuturor celor care iubesc muntele și îi străbat cărările: „La mulți ani muntelui și tuturor celor care îi iubesc cărările!”