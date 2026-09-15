Un refuz primit de la un IFN nu spune automat că următoarea cerere va avea același rezultat. Creditorii folosesc criterii proprii de evaluare, iar condițiile contractuale diferă de la o ofertă la alta. Înainte de a încerca din nou, contează atât criteriile noului creditor, cât și costul finanțării. Dobânda nominală afișată nu arată singură cât va costa creditul: durata, comisioanele și modul de rambursare pot schimba suma finală.

Când o nouă cerere poate avea sens

O altă solicitare poate fi justificată atunci când oferta următorului creditor corespunde mai bine situației financiare și cerințelor solicitantului. Un IFN poate respinge o cerere din cauza venitului declarat, gradului de îndatorare, datelor incomplete, istoricului de plată sau propriilor reguli interne.

Un credit online fără refuz nu înseamnă că finanțarea este aprobată automat, indiferent de situația solicitantului. Fiecare creditor analizează cererea pe baza propriilor criterii, iar rezultatul poate fi diferit de la un IFN la altul. După un refuz, compararea condițiilor și a cerințelor de eligibilitate poate fi mai utilă decât trimiterea rapidă a mai multor cereri similare.

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Ce trebuie comparat înainte de alegerea altui creditor

Două credite pentru aceeași sumă pot produce obligații diferite. Termenul mai lung reduce uneori presiunea unei plăți apropiate, dar poate mări costul total. Un comision fix poate conta puțin la o sumă mare și mult la un împrumut mic.

Caracteristică Ce trebuie verificat De ce contează Termen Numărul de zile sau luni și data scadenței Arată cât timp rămân banii la dispoziție și când trebuie făcută plata Dobândă Rata, perioada la care se aplică și baza de calcul Permite estimarea costului generat de utilizarea banilor DAE Valoarea indicată în documentația precontractuală Ajută la compararea costului anualizat al ofertelor Comisioane Analiză, administrare sau alte costuri prevăzute Pot majora suma datorată chiar dacă dobânda pare redusă Rambursare O singură plată sau rate și metodele acceptate Influențează modul în care plata intră în bugetul lunar Rambursare anticipată Procedura și eventualele costuri aplicabile Arată ce se întâmplă când creditul este închis mai devreme Întârziere Dobânzi penalizatoare, costuri și procedura creditorului Indică efectele depășirii scadenței Suma totală de plată Valoarea estimată în condițiile contractului Oferă o imagine mai directă asupra obligației financiare

Dobânda nu este același lucru cu suma totală de plată

Rata dobânzii descrie doar una dintre componentele costului. Pentru o comparație utilă contează cum este exprimată rata — pe zi, lună sau an — și la ce sold se aplică. DAE are alt rol: exprimă costul creditului într-o formă anualizată și include costurile prevăzute de regulile de calcul aplicabile.

La creditele foarte scurte, o valoare anualizată poate părea foarte mare chiar când suma în lei plătită pentru câteva zile este mult mai mică. De aceea, la o ofertă pe termen scurt, DAE se analizează împreună cu suma totală de plată și calendarul rambursării. Aceste valori arată concret câți bani trebuie să iasă din buget și la ce dată.

Un exemplu simplificat: se primesc 2.000 lei pentru 30 de zile. Presupunem că, potrivit condițiilor ipotetice, dobânda acumulată este 180 lei, iar un cost contractual inclus în calcul este 20 lei.

2.000 lei + 180 lei + 20 lei = 2.200 lei de rambursat.

Exemplul nu reproduce oferta unui creditor. În acest calcul, cei 200 lei reprezintă diferența dintre suma primită și suma care trebuie rambursată în condițiile ipotetice prezentate.

Ce merită verificat în contract înainte de semnare

Documentele precontractuale și contractul trebuie citite împreună cu oferta afișată înainte de trimiterea finală a cererii. Valorile din contract stabilesc obligațiile efective, inclusiv scadențele și costurile. O promoție sau o simulare nu înlocuiește condițiile acceptate prin contract.

Înainte de semnare, merită comparate direct valorile din documente:

suma efectiv acordată și suma totală de plată;

rata dobânzii, DAE și toate comisioanele prevăzute;

data sau datele exacte ale rambursării;

regulile pentru rambursarea anticipată;

costurile și consecințele unei întârzieri;

condițiile în care o facilitate promoțională încetează să se aplice.

O diferență între suma solicitată și cea aprobată trebuie observată înainte de acceptare. Același lucru este valabil când creditorul propune alt termen decât cel selectat inițial. Decizia se ia pe baza condițiilor finale oferite, nu pe baza parametrilor introduși la începutul formularului.

Cererea și primirea banilor după un refuz

O nouă cerere are sens după ce datele introduse anterior au fost revizuite și există o ofertă potrivită. Trimiterea mai multor formulare într-un interval scurt nu corectează un venit insuficient, o datorie existentă sau informații eronate. În plus, fiecare creditor își aplică propriul proces de analiză și poate consulta baze de date relevante în limitele legii.

La o nouă solicitare se introduc datele cerute și se transmit documentele necesare. Dacă cererea este aprobată, clientul primește condițiile finale și poate compara suma, termenul și costurile cu cele afișate anterior. Contractul trebuie citit înainte de acceptare, deoarece aprobarea cererii și acceptarea condițiilor de creditare sunt momente diferite.

Transferul banilor are loc conform metodei și termenului comunicate de creditor. Aprobarea nu înseamnă că suma a ajuns deja în cont, iar timpul dintre decizie și transfer poate varia în funcție de procedura folosită.

Un refuz anterior nu trebuie ascuns prin informații inexacte. Datele despre venit, identitate și obligațiile existente trebuie declarate corect.

Cum se organizează rambursarea

După primirea banilor, devin relevante data scadenței, suma datorată și timpul necesar procesării plății. Metoda aleasă trebuie să permită identificarea corectă a tranzacției și înregistrarea ei la timp. Transferul inițiat în ziua scadenței nu înseamnă întotdeauna că suma ajunge în aceeași zi.

La efectuarea plății contează:

data scadenței din contract, nu doar o notificare primită ulterior;

suma exactă datorată la data plății;

contul, cardul sau canalul de plată acceptat de creditor;

timpul necesar procesării transferului;

confirmarea înregistrării plății și păstrarea dovezii tranzacției.

La un credit în rate, aceleași elemente sunt urmărite pentru fiecare scadență. La un credit cu plată unică, disponibilitatea întregii sume la termen este esențială; o plată parțială nu închide automat obligația rămasă.

Ce se schimbă când apare o întârziere

După scadență pot începe să se aplice condițiile contractuale pentru întârziere. Costul nu trebuie estimat după condițiile inițiale ale creditului, deoarece contractul poate prevedea dobândă penalizatoare și o procedură separată pentru sumele restante.

Soldul actualizat arată ce sumă a rămas efectiv de achitat după scadență și eventualele plăți deja efectuate. Informația poate fi consultată prin documentele sau canalele puse la dispoziție de creditor. O plată făcută fără cunoașterea sumei datorate poate lăsa un rest neachitat, iar obligația rămâne deschisă.

Închiderea creditului după plata integrală

Ultima plată nu ar trebui confundată cu simpla inițiere a transferului. Creditul este stins după înregistrarea sumei necesare și acoperirea obligațiilor datorate conform contractului.

Un sold zero sau confirmarea închiderii contractului arată că după înregistrarea plății nu a rămas o sumă restantă. Documentele de plată și confirmarea creditorului pot fi păstrate pentru a putea identifica ulterior suma și data tranzacției, mai ales când rambursarea a fost făcută anticipat sau după o întârziere.