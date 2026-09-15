Pe scurt: O decizie recentă a ÎCCJ stabilește clar când pot fi șterse zilele de concediu neefectuate. Angajatorii trebuie să dovedească faptul că au oferit posibilitatea reală de a lua concediu.

Concediul de odihnă este unul dintre drepturile fundamentale ale lucrătorilor din Uniunea Europeană, reglementat și în România prin Codul Muncii.

Potrivit HotNews.ro, Directiva 2003/88/CE impune un concediu anual de cel puțin 4 săptămâni, iar legislația românească prevede minimum 20 de zile lucrătoare pe an.

În trecut, companiile au folosit acordarea de zile suplimentare de concediu ca instrument de retenție a angajaților, în funcție de vechime. În ultimii ani, pe fondul deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), tot mai multe firme se întreabă dacă pot șterge zilele de concediu neutilizate și în ce condiții.

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Miza este atât financiară, cât și de imagine, deoarece soldurile mari de concediu pot genera costuri la încetarea contractelor de muncă sau pot influența evaluarea companiilor în tranzacții de tip M&A.

Decizia ÎCCJ clarifică dreptul la concediu neutilizat și compensarea în bani

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a publicat recent o decizie care stabilește clar când pot fi pierdute sau compensate zilele de concediu neefectuate. Angajatorul are obligația să acorde concediul de odihnă anual și să programeze individual sau colectiv aceste zile. Salariatul, la rândul său, trebuie să efectueze concediul în perioada programată.

Dacă, din motive justificate, salariatul nu poate efectua concediul în anul respectiv, angajatorul trebuie să acorde zilele rămase în termen de 18 luni de la începutul anului următor. După această perioadă, concediul nu mai poate fi acordat în natură, ci doar compensat în bani la încetarea contractului de muncă.

Potrivit deciziei ÎCCJ, dacă angajatorul nu a oferit efectiv posibilitatea de a lua concediu, zilele neutilizate trebuie plătite la încetarea raportului de muncă. Salariatul poate solicita compensație financiară în termen de 3 ani de la încetarea contractului. În schimb, dacă angajatorul a oferit posibilitatea reală de a efectua concediul, dar salariatul nu a profitat de ea, obligația de compensare în bani dispare, iar zilele pot fi șterse.

Condițiile pentru ștergerea zilelor de concediu și obligațiile angajatorului

Angajatorul poate considera pierdute zilele de concediu neutilizate la finalul anului calendaristic, dacă a oferit posibilitatea efectivă de a le efectua. Dacă există motive justificate pentru neefectuarea concediului, zilele pot fi șterse doar după expirarea perioadei de report de 18 luni. În situația în care salariatul nu a avut posibilitatea reală de a lua concediu nici în această perioadă, dreptul la compensare în bani rămâne valabil la încetarea contractului.

Pentru a putea șterge zilele de concediu, angajatorul trebuie să demonstreze că a oferit oportunitatea reală și efectivă de a efectua concediul. Acest lucru presupune programarea colectivă sau individuală a concediilor, informarea salariaților despre programare și soldul neutilizat, invitarea formală la programare și asigurarea că nu există impedimente interne pentru efectuarea concediului.

De asemenea, trebuie să existe reguli interne clare privind programarea și efectuarea concediului, precum și condițiile de pierdere a acestui drept.

Companiile care doresc un control mai bun asupra soldului de concediu pot implementa politici care să încurajeze utilizarea zilelor de odihnă. De exemplu, acordarea de zile suplimentare poate fi condiționată de utilizarea celor 20 de zile standard, pentru a preveni acumularea excesivă a zilelor restante.

Decizia ÎCCJ aduce claritate atât pentru angajatori, cât și pentru salariați, stabilind limitele legale privind pierderea sau compensarea zilelor de concediu neutilizate și responsabilitățile fiecărei părți în gestionarea acestui drept.