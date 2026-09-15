Pe scurt: Guvernul a majorat cheltuielile pentru mese oficiale și transport, deși a impus măsuri de austeritate pentru populație. Costurile pentru protocol au crescut de peste trei ori față de anul trecut.

Guvernul a continuat să aloce sume importante pentru mese oficiale, tratații și transport în 2026, în ciuda măsurilor de austeritate care au vizat populația.

Potrivit Libertatea, peste 2,3 milioane de lei au fost cheltuiți doar de Secretariatul General al Guvernului (SGG) pentru asigurarea protocolului la Palatul Victoria, iar serviciile de transport auto cu șofer au costat peste 13 milioane de lei.

Aceste cheltuieli vin în contextul în care Guvernul a majorat taxele, a redus pensiile și a înghețat salariile bugetarilor. În același timp, alocațiile copiilor au rămas neschimbate, însă costurile pentru tratațiile de la Guvern au crescut semnificativ.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

La începutul anului, SGG a semnat un contract cu Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), prin SRP TRIUMF, pentru servicii de protocol (mese, tratații) aferente lunii februarie, în valoare de 230.475 de lei, cu TVA inclus.

Comparativ cu anul trecut, când pentru același tip de contract se plăteau 197.004 lei, costurile au crescut cu 17%. În martie, SGG a încheiat un contract similar, tot de 230.475 de lei, iar în aprilie a fost semnat un contract de 1.843.798 lei pentru perioada mai – decembrie 2026. În total, în 2026, cheltuielile pentru mese și tratații la Palatul Victoria au ajuns la 2.304.748 de lei, de 3,5 ori mai mult decât în 2025, când suma totală a fost de 657.954 de lei.

Restaurantul Triumf asigură mesele pentru ședințe de guvern, protocol și cocktailuri

Contractele încheiate de SGG prevăd ca RA-APPS să asigure tratații și mese oficiale pentru acțiuni organizate de viceprim-ministru, secretarul general, secretarul general adjunct și alți demnitari, precum și pentru membrii delegațiilor oficiale invitate. Acestea includ gustări, produse de patiserie și cofetărie, apă, cafea, băuturi răcoritoare și alte produse, servite la ședințe, evenimente, videoconferințe sau întâlniri de lucru.

De asemenea, RA-APPS trebuie să asigure prepararea și servirea unor mese calde, gustări reci și produse de patiserie-cofetărie la bufetele din incinta Palatului Victoria, pentru angajații guvernului și jurnaliștii acreditați, care plătesc aceste produse.

Costurile pentru mesele oficiale și transportul cu șofer

Limitele maxime ale cheltuielilor pentru tratații și mese de protocol sunt stabilite în anexele contractelor. Anul acesta, anexele nu au fost publicate, dar potrivit datelor din 2025, fondul de protocol lunar al viceprim-ministrului era de 700 de lei, secretarul general avea alocat 550 de lei, iar un consilier de stat 300 de lei pe lună.

Pentru ședințele de guvern sau analize cu durată prelungită, cheltuielile cu masa puteau ajunge la 150 de lei pe persoană, iar pentru tratațiile oferite delegațiilor mai mari de patru persoane, suma era de 50 de lei pe persoană. Pentru videoconferințe și alte evenimente, erau prevăzuți 125 de lei pe persoană.

În cazul meselor oficiale, anul trecut se plăteau din bani publici 360 de lei pe persoană pentru evenimentele organizate de viceprim-ministru sau secretarul general, 120 de lei pentru cele organizate de un secretar de stat sau consilier de stat și 90 de lei pentru un subsecretar de stat. Contractul prevede ca RA-APPS să asigure diversificarea zilnică a meniurilor și să pună la dispoziție veselă din porțelan, tacâmuri din inox, fețe de masă, mobilier adecvat și alte accesorii necesare pentru servirea mesei.

Pe lângă cheltuielile pentru protocol, Guvernul a alocat peste 13 milioane de lei pentru servicii de transport auto, cu 45 de mașini cu șofer. Costul pentru o mașină cu șofer este de 1.224 de lei pe zi, la care se adaugă combustibilul consumat. Aceste sume nu includ cheltuielile din contractele de la Cancelaria Prim-Ministrului, care nu sunt publice, astfel că totalul real al cheltuielilor ar putea fi și mai mare.