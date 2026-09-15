Pe scurt: Protestul fermierilor din București a degenerat în violențe, cu zeci de persoane reținute și răniți, printre care și forțe de ordine. Jandarmeria face apel la manifestări pașnice.

Protestul fermierilor organizat marți, 15 septembrie 2026, în Piața Victoriei din București a degenerat în violențe, potrivit Mediafax. Jandarmeria Capitalei a anunțat că aproximativ 26 de persoane au fost extrase din rândul participanților și conduse la sediile de poliție pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Conform comunicatului transmis de Jandarmerie, 24 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma incidentelor. Printre răniți se numără și opt jandarmi, care au fost loviți în timp ce încercau să mențină ordinea publică. Dintre cei răniți, patru persoane, inclusiv un jandarm, au fost transportate la spital pentru îngrijiri suplimentare.

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Jandarmeria a precizat că activitățile de identificare și verificare a celor implicați sunt în desfășurare și că intervenția forțelor de ordine a vizat exclusiv persoanele care au recurs la violență. „Jandarmeria respectă dreptul oamenilor de a protesta pașnic, de a-și exprima liber opiniile și nemulțumirile. Protestul pașnic este un drept. Violența nu este protest. Intervenția forțelor de ordine a fost și este îndreptată exclusiv către persoanele ale căror acțiuni depășesc limitele exercitării pașnice a acestui drept – persoane care au recurs la violență, au forțat dispozitivele de ordine, au aruncat cu obiecte sau au provocat distrugeri”, a transmis instituția.

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Reprezentanții Jandarmeriei au făcut apel la participanți să se delimiteze de orice formă de violență și să manifeste în mod pașnic și responsabil. „Majoritatea pașnică trebuie protejată de minoritatea violentă. Aceasta este misiunea noastră. Facem apel la toți participanții să manifeste în mod pașnic și responsabil, să respecte indicațiile forțelor de ordine și să se delimiteze de orice formă de violență. În continuare, dispozitivele Jandarmeriei și celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne rămân în teren pentru protejarea cetățenilor, menținerea ordinii publice și prevenirea producerii unor noi incidente. Comportamentele violente sau acțiunile care pun în pericol integritatea persoanelor și siguranța celor din jur nu vor fi tolerate”, a subliniat Jandarmeria Capitalei.

Potrivit informațiilor oficiale, câteva mii de fermieri au participat la protestul din Piața Victoriei, exprimându-și nemulțumirea față de situația din agricultură și zootehnie. Manifestația a degenerat după ce mai mulți protestatari au forțat dispozitivele de ordine și au aruncat cu pietre și alte obiecte spre forțele de ordine, ceea ce a dus la intervenția jandarmilor.

La protest au participat și ciobani din județul Sibiu, iar forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa grupurile violente. Jandarmeria a reiterat că dispozitivele rămân în teren pentru a preveni noi incidente și pentru a asigura protecția participanților pașnici.