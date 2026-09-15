Sibienii vor plăti mai mult pentru transportul în comun. Una dintre firmele care are contract cu Consiliul Județean pentru a presta curse regulate între localitățile din județ vrea să mărească tarifele atât la bilete, cât și la abonamente.

Firma de transport Lazăr Trans, care are contract cu Consiliul Județean Sibiu pentru a presta curse regulate între mai multe localități din județ, a cerut majorarea prețurilor biletelor și abonamentelor de autobuz. Noile tarife ar urma să intre în vigoare de la 1 octombrie, în cazul în care consilierii județeni vor vota favorabil un proiect de hotărâre în acest sens. Ultima scumpire a fost făcută în septembrie 2025.

Cresc tarifele din cauza scumpirilor la carburanți

Operatorul de transport Lazăr Trans SRL a explicat că majorarea intervine dintr-o serie de factori care impun automat creșterea cheltuielilor.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

„Prin documentația depusă am solicitat mărirea tarifelor de transport și enumerăm câțiva factor care stau la baza acestor majorări: prețul la carburant care în august 2025 a fost de 7,83 lei, iar în august 2026 este de 10,77 lei, cu procent de creștere de 37,54%; salariul minim pe economie în august 2025 a fost 4050 lei, iar în august 2026 este de 4325 lei, cu procent de creștere de 6,8%; valoarea tichetelor de masă în august 2025 a fost de 40 lei, iar în august 2026 este de 45 lei, cu procent de creștere 12,5%; valoarea rovinietelor în august 2025 a fost de 2943,68 lei, iar în august 2026 este de 3487,19 lei, cu procent de creștere de 22,62%”, justifică Lazăr Lăzăroaie, administratorul societății de transport.

Ce curse se scumpesc

Tarifele la bilete și abonamente se vor scumpi pe traseele Sibiu – Șura Mare – Hamba, Sibiu – Ruși – Veseud și Sibiu – Mediaș, dar și pe traseele Sibiu – Porumbacu de Sus, Sibiu – Sebeșu de Sus, Sibiu – Arpașu de Sus, Sibiu – Bruiu, Sibiu – Cârțișoara și Sibiu – Mârșa.

Un bilet pentru cursa Sibiu – Hamba va costa 12 lei, în loc de 10 lei cât este în prezent. Pe același traseu, abonamentul va costa 529 în loc de 437 lei. Pentru cursa Sibiu – Veseud, biletul se scumpește de la 18 lei la 20 lei, iar abonamentul de la 805 lei la 897 lei. Și cursa Sibiu – Mediaș va fi mai scumpă, biletul crescând de la 27 lei la 29 lei, iar abonamentul de 1.219 lei la 1.311 lei.

Cursa Sibiu – Porumbacu de Sus va costa 20 de lei în loc de 18 lei, iar abonamentul va fi 897 lei. Cursa Sibiu – Sebeșu de Sus va crește de la 17 lei la 19 lei, iar abonamentul va fi 851 lei, cursa Sibiu – Arpașu de Jos va crește de la 24 lei la 26 lei, iar abonamentul va fi 1.173 lei. Biletul pentru cursa Sibiu – Bruiu va crește de la 31 lei la 33 lei, iar abonamentul lunar va fi 1.495 lei, biletul pentru cursa Sibiu – Cârțișoara va fi 26 lei, iar abonamentul va fi 1.173 lei, biletul pentru cursa Sibiu – Mârșa va fi 16 lei, iar abonamentul va fi 713 lei.

Noile tarife urmează să fie aprobate de consilierii județeni la finalul lunii septembrie.