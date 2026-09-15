Pe scurt: Date sensibile, inclusiv copii de acte și selfie-uri, au fost expuse în urma unei fraude sofisticate la Revolut. Printre cei afectați se numără și clienți români.

O breșă de securitate la aplicația financiară Revolut a afectat aproximativ 680 de clienți la nivel global, potrivit unor surse citate de StartupCafe. Dintre aceștia, 27 de clienți sunt din România.

Revolut, care are aproape 5 milioane de utilizatori în România și circa 80 de milioane la nivel mondial, a transmis că a contactat direct clienții afectați și le oferă asistență prin canalele obișnuite. Compania a precizat că sprijinul acordat este continuu, pentru a limita efectele incidentului.

Presa internațională a relatat sâmbătă, 12 septembrie 2026, că informații sensibile ale unor utilizatori Revolut au ajuns la o terță parte neautorizată. Printre datele compromise se numără data nașterii, adresele poștale și de e-mail, numerele de telefon, dar și copii ale documentelor de identitate, inclusiv pașapoarte și permise de conducere, potrivit unui articol TechCrunch. Alte date expuse ar fi putut include selfie-uri de verificare, extrase de cont și istoricul tranzacțiilor, conform News.ro.

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Într-un răspuns oficial, purtătorul de cuvânt al companiei a declarat: „Revolut a identificat recent o fraudă sofisticată de impersonare externă, în cadrul căreia o terță parte neautorizată a utilizat o adresă de e-mail de pe domeniul unei agenții guvernamentale legitime pentru a transmite solicitări frauduloase de informații. La detectarea acesteia, am blocat imediat adresa și am alertat agenția guvernamentală relevantă, precum și autoritățile de aplicare a legii, autoritățile pentru protecția datelor și autoritățile de reglementare financiară. Am contactat direct numărul limitat de persoane afectate pentru a le informa și a le oferi sprijin.”

Revolut a fost fondat în 2015 la Londra de Nikolay Storonsky și Vlad Yatsenko. Compania are aproximativ 5.000 de angajați la nivel mondial și operează în Uniunea Europeană pe baza unei licențe bancare emise în Lituania pentru banca Revolut Bank UAB. La finalul anului 2024, Revolut a deschis sucursala din România, iar clienții locali au primit IBAN românesc propriu Revolut.

În septembrie 2025, Revolut Bank UAB a numit-o pe Florina Moisei în funcția de country manager al sucursalei din București. Pe 3 septembrie 2026, compania a anunțat obținerea aprobării condiționate de la Office of the Comptroller of the Currency (OCC) din SUA pentru licență bancară națională, marcând un pas important pe piața americană.