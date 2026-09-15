Pasiunea, dedicarea și dorința de a oferi pacienților cele mai bune soluții au ghidat fiecare etapă din parcursul profesional al Ioanei Bogdan, optometrist specializat în reabilitare vizuală. După o perioadă de activitate în Cluj-Napoca, Ioana s-a întors anul acesta la Sibiu, aducând cu ea expertiză, inovație și o altă perspectivă asupra unui domeniu esențial, dar adesea neglijat în România: terapia vizuală.

Un nou pas important în această călătorie profesională îl reprezintă recunoașterea internațională a muncii sale, o confirmare că standardele globale pot fi aplicate cu succes și acasă.

O profesie născută din dorința de a redefini standardele în sănătatea oculară

Pentru Ioana Bogdan, drumul către reabilitarea vizuală nu a fost doar o alegere de carieră, ci o misiune asumată dintr-o nevoie reală a sistemului de sănătate românesc.

Acolo unde alții vedeau doar un diagnostic, ea a văzut nevoia urgentă de acțiune.

„Am făcut Optometrie și reabilitare vizuală din frustrare. Vedeam copii cu ambliopie, cu ochii acoperiți cu leucoplast, vedeam că în România nu se fac exerciții terapeutice. Așa am pornit la drum și am urmat cursuri din străinătate pe ramura de reabilitare vizuală, în special pentru copii”, mărturisește Ioana Bogdan.

Tehnologie de ultimă generație și o rețea globală de specialiști

Din dorința de a oferi tratamente eficiente și moderne, Ioana a investit nu doar în educația sa, ci și în echipamente de top. Acest departament de reabilitare vizuală reprezintă, de altfel, un adevărat proiect de suflet pentru ea și Dr. Popa Paul Vlad. Împreună și-au unit eforturile pentru a crea un spațiu la cele mai înalte standarde, gândit special pentru a le oferi copiilor și adulților cele mai bune condiții de recuperare. Astfel, terapia vizuală oferită în cabinet depășește metodele tradiționale și uneori incomode, bazându-se pe inovație și interactivitate.

„Utilizez terapii vizuale non-invazive, bazate pe exerciții interactive susținute de un software din SUA. Platforma pe care am integrat-o în cabinet reprezintă cea mai recentă inovație la nivel global și, probabil, cea mai avansată tehnologie de profil din țară. Este un sistem extrem de atractiv și intuitiv pentru tinerii pacienți, care generează totodată rezultate remarcabile”, explică specialista.

Acest nivel de excelență este susținut de apartenența la Optometric Vision Development & Rehabilitation Association (SUA), una dintre organizațiile internaționale de referință în domeniu. Prin această afiliere, Ioana are acces la educație continuă și cercetare, consolidându-și pregătirea.

„Asociația reunește optometriști din întreaga lume, specializați în reabilitarea vizuală. Schimbul de expertiză este continuu: evaluăm anual studii de caz și comunicăm constant pe platforme profesionale dedicate pentru a găsi cele mai bune soluții. Având în vedere că în România numărul specialiștilor în acest domeniu este încă restrâns, acest dialog permanent și consultările cu experți de top la nivel internațional sunt esențiale pentru practica noastră”, adaugă ea.

„Dincolo de fiecare privire există un om, o poveste și o speranță”

În cadrul Centrului Medical ProSana din Sibiu, Ioana realizează evaluări optometrice și programe personalizate de terapie și reabilitare vizuală, adresate atât copiilor, cât și adulților. Activitatea sa acoperă o sferă largă de afecțiuni, de la ambliopie (ochiul leneș) și strabism, până la insuficiența de convergență, tulburările de acomodare și dificultățile de procesare vizuală.

Pentru ea, fiecare consultație depășește granițele unui simplu act medical. „Cred că fiecare pacient care îmi trece pragul ar putea fi un membru al familiei mele. Dincolo de fiecare privire există un om, o poveste și o speranță. Îmi doresc ca fiecare persoană să se simtă ascultată, înțeleasă și tratată cu aceeași grijă pe care aș oferi-o celor dragi. Iar atunci când un pacient pleacă din cabinet cu o vedere mai bună și poate privi lumea cu mai multă încredere și bucurie, aceea este cea mai frumoasă răsplată și cea mai mare împlinire a profesiei mele.”

Sfat pentru părinți: Prevenția este cheia

Unul dintre cele mai importante mesaje pe care Ioana Bogdan le transmite părinților vizează importanța controalelor timpurii, mai ales în contextul actual, în care timpul petrecut în fața ecranelor a crescut alarmant.

„Monitorizarea vederii ar trebui să înceapă încă din primele luni de viață ale copilului. Trăim într-o perioadă în care cei mici sunt expuși prematur ecranelor, motiv pentru care recomand o evaluare vizuală completă în jurul vârstei de doi ani. Acest screening timpuriu este crucial pentru depistarea unor eventuale vicii de refracție. Ulterior, dacă sunt identificate disfuncții, pacientul este direcționat către un optometrist pentru un program adecvat de terapie și recuperare”, avertizează specialista.

Soluții complete și personalizate la ProSana Sibiu

Ioana Bogdan este un optometrist cu experiență atât în consultații pentru adulți, cât și în intervenția pediatrică. În practica zilnică evaluează acuitatea vizuală, refracția, funcțiile binoculare și coordonarea oculară. De asemenea, are o vastă experiență în adaptarea lentilelor de contact, oferind o evaluare completă a ochiului și alegând varianta ideală pentru fiecare pacient.

Fie că este vorba despre copii diagnosticați cu ambliopie sau adulți cu oboseală vizuală severă, consultația optometrică este primul pas către o vedere clară. La Centrul Medical ProSana din Sibiu, pacienții găsesc nu doar expertiză și tehnologie de ultimă oră, ci și o abordare profund umană, personalizată și orientată spre rezultate concrete, cu o monitorizare periodică și o comunicare transparentă.