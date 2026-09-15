Pe scurt: Fermierii au ieșit în stradă la București, iar protestul a escaladat rapid. Jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene, iar traficul a fost restricționat în zona centrală.

Protestul fermierilor și crescătorilor de animale organizat marți, 15 septembrie 2026, în București, a degenerat în incidente majore între manifestanți și forțele de ordine.

Potrivit Mediafax, jandarmii au folosit gaze lacrimogene, iar în zonă au fost chemate întăriri după ce o parte dintre protestatari au forțat dispozitivul de ordine din Piața Victoriei.

Ciocnirile au izbucnit după ora 11:30, când mai mulți participanți la protest au pătruns pe șoseaua Pavel D. Kiseleff și au blocat circulația rutieră. Jandarmeria Capitalei a anunțat că această situație pune în pericol atât manifestanții, cât și ceilalți cetățeni, afectând inclusiv circulația mijloacelor de transport în comun și a autospecialelor cu regim prioritar, precum ambulanțele și mașinile de pompieri.

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În timpul incidentelor, cel puțin o persoană a fost reținută de forțele de ordine.

Brigada Rutieră a restricționat circulația pe mai multe artere importante din zona Pieței Victoriei, inclusiv șoseaua Pavel Kiseleff, strada Monetăriei și bulevardul Aviatorilor. Poliția le recomandă șoferilor să evite zona și să folosească rute alternative, avertizând că pot fi introduse restricții suplimentare în funcție de evoluția situației din teren.

Poliția Capitalei a dezmințit informațiile potrivit cărora autocarele cu protestatari ar fi fost oprite la intrarea în București. Instituția a precizat că verificările efectuate pe arterele de acces urmăresc respectarea legislației rutiere și menținerea siguranței, fără a interzice accesul autocarelor. Pe bulevardul Iuliu Maniu, traficul s-a desfășurat normal pentru intervalul orar, polițiștii fiind prezenți pentru fluidizarea circulației.

Manifestația a fost organizată fără autorizație, iar autoritățile au instituit măsuri speciale de ordine publică. Participanții s-au adunat de la primele ore ale dimineții în zona Pieței Victoriei, deși protestul era anunțat pentru ora 10:00.

Mobilizarea s-a făcut în principal prin intermediul rețelelor sociale. Jandarmeria Capitalei a precizat că nu a restricționat accesul protestatarilor în spațiul delimitat cu panouri metalice, însă mulți manifestanți au ales să rămână pe trotuarul din fața Muzeului „Grigore Antipa”.

Printre principalele revendicări ale fermierilor se numără ridicarea restricțiilor privind exporturile de animale vii, în special pentru ovine, după ce interdicția a fost prelungită până la sfârșitul anului 2026 din cauza focarelor de pestă și variolă ovină și caprină. Protestatarii cer ca restricțiile sanitare să fie aplicate doar în zonele cu focare, nu la nivel național.

De asemenea, aceștia solicită demisia președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu, și despăgubiri mai consistente pentru culturile afectate de secetă. Alte nemulțumiri vizează prețurile scăzute la produsele agricole, costurile ridicate cu carburanții, importurile de cereale din Ucraina și birocrația excesivă.

Jandarmeria a instituit filtre la intrările în București, unde sunt verificate transporturile de animale și produse agroalimentare, iar accesul la manifestație cu obiecte contondente este interzis.

La protest participă fermieri din mai multe județe, inclusiv din Sibiu, după cum au relatat și oieri din Sibiu prezenți la protestul de la București.

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