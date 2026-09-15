Accidentat în meciul de la Târgoviște, fundașul de bandă Ianis Mihart (21 ani) a fost diagnosticat cu ruptură musculară și va lipsi de pe teren circa o lună.

Folosit fundaș dreapta, jucătorul lui CSC Șelimbăr, Ianis Mihart s-a accidentat duminică în minutul 28 al meciului de la Târgoviște, cu Chindia, fiind înlocuit cu George Monea.

Șelimbărul a suferit un duș rece și a cedat clar, 0-4 în disputa cu Chindia. Mai mult, Mihart urmează să lipsească aproximativ o lună, după ce medicii l-au diagnosticat cu ruptură musculară. El va rata cu siguranță următorul joc al ”călăreților roșii”, sâmbătă, la Slatina, cu liderul CSM.

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Apoi, Liga 2 se întrerupe până pe 10 octombrie, timp pentru fundașul de bandă să se recupereze. În acest sezon, Mihart a jucat 554 de minute pentru șelimbăreni, în 7 partide, fiind eliminat în prima repriză a jocului din capitală, cu Metaloglobus.

Cosmin Bucuroiu s-a recuperat

Antrenorul Eugen Beza a primit marți și o veste bună. Atacantul Cosmin Bucuroiu s-a recuperat după ruptura musculară suferită în urmă cu o lună, în meciul de Cupă, cu Botoșani. El a primit ok-ul medicilor pentru a reveni la antrenamente și probabil va fi pe bancă la partida de sâmbătă, de la Slatina. Absența vârfului de atac a contat enorm în ofensiva șelimbărenilor.

Cu 6 puncte din 7 meciuri, CSC Șelimbăr este pe locul 16 în Liga 2 și pare că se va lupta din nou pentru evitarea retrogradării.