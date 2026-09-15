Pe scurt: Vestul țării va avea temperaturi peste normal, iar ploile vor fi rare în următoarea lună. Vezi cum evoluează vremea până la jumătatea lui octombrie.

Meteorologii au publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, anunțând că temperaturile vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, însă cu unele excepții regionale.

Potrivit Mediafax, în intervalul 14-21 septembrie, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, dar și ușor mai coborâte în cele sud-estice. În restul teritoriului, temperaturile se vor menține în jurul mediilor normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, cu un deficit accentuat în regiunile intracarpatice.

În perioada 21-28 septembrie, temperaturile medii se vor situa în jurul celor specifice pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi ușor peste normal doar în regiunile estice și sud-estice, în timp ce în restul țării se vor menține apropiate de mediile obișnuite.

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Prognoza pentru intervalul 28 septembrie – 5 octombrie arată că temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivel național. Regimul pluviometric va fi, de asemenea, apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

În săptămâna 5-12 octombrie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, iar în restul țării vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Astfel, vestul țării va resimți temperaturi ușor peste normal în două dintre cele patru săptămâni analizate, în timp ce regimul de precipitații va rămâne deficitar în prima parte a intervalului, cu o ușoară revenire spre normal începând din a doua jumătate a lunii septembrie. Pentru comparație, și în luna august meteorologii au anunțat temperaturi peste normal și ploi puține în aproape toată țara.