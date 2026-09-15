Pe scurt: Uniformele ar putea deveni obligatorii pentru elevii din școlile de stat, după ce proiectul a trecut de comisia senatorială. Discuțiile au fost aprinse, iar votul final urmează în plen.

Proiectul de lege care prevede introducerea uniformelor obligatorii în școlile de stat a fost adoptat marți, 15 septembrie 2026, de Comisia pentru Învățământ din Senat. Potrivit Adevărul, dezbaterea din comisie a fost marcată de schimburi tensionate între senatori.

Inițiativa legislativă, depusă la Senat pe 26 iulie de mai mulți parlamentari PSD, propune modificarea Legii învățământului preuniversitar astfel încât purtarea uniformei să devină obligatorie pentru elevii din învățământul de stat. Proiectul a primit vot favorabil în comisie și urmează să fie dezbătut și votat în plenul Senatului, care are rol de cameră decizională.

Dezbaterile din cadrul comisiei au fost tensionate

Dezbaterile din cadrul comisiei au fost tensionate. Daniel Cătălin Zamfir, senator PSD și unul dintre inițiatorii proiectului, a intervenit de mai multe ori în timpul discuțiilor, i-a întrerupt pe membrii prezenți și a refuzat să răspundă la întrebările adresate de senatorul USR Ștefan Pălărie. La un moment dat, Zamfir a cerut oprirea discuțiilor și supunerea proiectului la vot, potrivit sursei citate.

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Proiectul nu a fost lipsit de controverse nici în spațiul public. Bogdan Trif, PSD Sibiu, a prezentat recent un rezumat al proiectului legislativ, iar directorii și elevii din Sibiu și-au exprimat opinii împărțite privind obligativitatea uniformelor.

Pentru ca măsura să intre în vigoare, proiectul trebuie să fie adoptat de plenul Senatului și să parcurgă întreaga procedură legislativă, inclusiv promulgarea legii. Abia după finalizarea acestor etape, obligația purtării uniformei școlare ar putea deveni realitate pentru elevii din România.