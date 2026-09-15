Pe scurt: Finala Europa League din 2028 va avea loc la București, pe Arena Națională. UEFA a ales România după ce a analizat dosarele depuse de federațiile candidate.

Arena Națională din București va găzdui finala UEFA Europa League din 2028, potrivit unei decizii luate de Comitetul Executiv al UEFA marți, 15 septembrie 2026.

Anunțul a fost făcut de Federația Română de Fotbal (FRF), care a subliniat că această alegere reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, după cum relatează ZF.ro.

Decizia UEFA a venit după o analiză detaliată a dosarelor depuse de federațiile candidate, iar forul de la Nyon a acordat votul de încredere Capitalei României. Astfel, Arena Națională va reveni în centrul atenției fotbalului european la 16 ani după ce a găzduit prima finală UEFA, în 2012.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

În ultimii ani, stadionul a mai fost gazda unor meciuri importante, precum cele de la EURO 2020, EURO U21 din 2023 și EURO U19 din 2025.

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat că această alegere reprezintă „cel mai puternic semnal de încredere din partea Președintelui UEFA și a colegilor mei din Comitetul Executiv UEFA pentru strategia de dezvoltare pe care am propus-o pentru fotbalul profesionist la nivel de cluburi din România”.

Burleanu a subliniat că organizarea finalei Europa League la București este „o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social”.

El a adăugat că desemnarea Bucureștiului ca gazdă reprezintă și „un înalt eveniment de diplomație sportivă care va consolida brandul de țară”.

„Această victorie este încă o confirmare că atunci când există o viziune comună, profesionalism și o colaborare instituțională exemplară, România poate câștiga cele mai importante proiecte la nivel internațional”, a mai spus președintele FRF.

Finala din 2028 va fi a doua de acest nivel găzduită de Arena Națională, după cea din 2012, când stadionul a fost scena ultimului act al Europa League. În plus, succesul organizării meciurilor de la turneele europene din ultimii ani a contribuit la consolidarea reputației României ca destinație pentru marile competiții fotbalistice.

Prin această decizie, UEFA transmite un semnal de apreciere pentru eforturile de modernizare și dezvoltare a infrastructurii sportive din România, iar evenimentul din 2028 este așteptat să aducă beneficii importante atât pentru fotbalul românesc, cât și pentru imaginea internațională a țării.