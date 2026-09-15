Comunitatea din Cartierul Arhitecților se pregătește pentru o nouă ediție a tradiționalului târg de vechituri – Flohmarkt. Evenimentul de toamnă nu este doar o oportunitate pentru sibieni de a cumpăra sau face schimb de obiecte, ci și un prilej de a face o faptă bună pentru copiii vulnerabili din comuna Iacobeni.

Târgul va avea loc pe 19 septembrie, în intervalul orar 10:00 – 12:30, și se va desfășura în spațiul din curtea bisericii aflate în cartier.

Scop caritabil: O nouă viață pentru lucrurile copiilor

Încă de la primele sale ediții, acest Flohmarkt a avut o misiune clară, dincolo de simplul comerț sau schimb de obiecte. Organizatorii își propun să încurajeze economia circulară și solidaritatea, strângând lucruri de care copiii din comunitate nu mai au nevoie, pentru a le oferi o nouă viață în familiile vulnerabile din comuna Iacobeni.

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Vizitatorii pot participa la târg în mai multe moduri: cumpărând obiecte, făcând schimburi cu alți participanți sau, pur și simplu, donând.

„Dacă aveți acasă jucării, cărți, hăinuțe, încălțăminte, rechizite sau alte lucruri potrivite pentru copii, le puteți aduce la târg. Ne bucurăm de lucrurile bune care circulă mai departe și de faptul că, împreună, putem face un pic de bine”, este mesajul transmis de organizatorii evenimentului.

Pe lângă atracția principală a târgului, unde vizitatorii pot cumpăra, face schimb sau dona obiecte, organizatorii au pregătit o noutate menită să adune și mai multă lume: o tombolă specială. Cei prezenți vor avea șansa să câștige ședințe de masaj, torturi, tratamente cosmetice, cărți, sesiuni de psihoterapie și psihonutriție, precum și multe alte surprize.

Târgul va avea loc în curtea bisericii din Cartierul Arhitecților (vizavi de Lidl). Detalii suplimentare despre eveniment, AICI.