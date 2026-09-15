Pe scurt: Frații Tate nu vor fi eliberați pe cauțiune în SUA, instanța considerând că prezintă risc de fugă. Avocații lor contestă decizia și invocă dificultăți în pregătirea apărării.

Frații Andrew și Tristan Tate vor rămâne în continuare în detenție în Statele Unite, după ce judecătoarea Lauren Louis a respins cererea lor de eliberare pe cauțiune.

Decizia a fost luată pe motiv că cei doi nu au reușit să demonstreze că nu reprezintă un risc de fugă sau un pericol pentru comunitate și nici că ar exista circumstanțe speciale care să justifice punerea lor în libertate, potrivit Libertatea, care citează publicația americană Fox31 News.

Instanța a stabilit că Andrew și Tristan Tate vor rămâne încarcerați la Centrul de Reținere Federală din Miami pe toată durata procedurii de extrădare către Marea Britanie, proces care ar putea dura câteva luni.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Cererea de extrădare a fost transmisă de autoritățile britanice, iar până la soluționarea definitivă a dosarului, frații Tate nu pot părăsi SUA.

Echipa juridică a fraților Tate a criticat decizia instanței, susținând că menținerea lor în detenție creează o contradicție juridică majoră. Avocații au declarat că cei doi sunt blocați în Statele Unite din cauza solicitării britanice, deși trebuie să se apere și în procesul din România, unde anchetele continuă și procurorii au formulat noi rechizitorii. Apărarea a subliniat că este imposibil să pregătească o strategie eficientă doar prin conversații ocazionale purtate dintr-un centru de reținere aflat la mii de kilometri distanță și a anunțat că ia în calcul contestarea deciziei.

Frații Tate au fost arestați pe teritoriul american pe 18 iulie, la solicitarea Marii Britanii. Ei sunt cunoscuți pentru promovarea averii și a misoginismului pe rețelele sociale. Cei doi neagă acuzațiile formulate atât în Marea Britanie, cât și în România, susținând în fața instanței că discursul lor online reprezintă doar un personaj public exagerat, creat pentru vizibilitate.

Anterior, procurorii români le-au permis să fie cercetați sub control judiciar, fără a părăsi țara. Totuși, cererea de extrădare transmisă de autoritățile britanice a dus la reținerea lor în SUA, unde rămân până la finalizarea procedurilor.

În România, anchetele împotriva fraților Tate continuă, iar noi rechizitorii au fost formulate de procurori. Detalii despre acuzațiile și evoluția dosarului pot fi consultate și în articolul Frații Tate, trimiși din nou în judecată în România: sunt acuzați de trafic de minori.