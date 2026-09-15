Pe scurt: Sistemul OPTIMUS, bazat pe inteligență artificială, permite transcrierea rapidă a ședințelor de judecată în peste 1.000 de săli din România. Proiectul, finanțat prin PNRR, marchează un pas important în digitalizarea justiției.

Peste 1.000 de săli de judecată și de consiliu din România sunt dotate cu un sistem care permite înregistrarea audio și transcrierea automată a ședințelor cu ajutorul inteligenței artificiale, potrivit Mediafax.

Noua platformă este utilizată în 245 de instituții judiciare din țară, după ce Ministerul Justiției a anunțat marți, 15 septembrie 2026, finalizarea proiectului de dezvoltare și extindere la nivel național a acestor sisteme.

Proiectul a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și s-a desfășurat pe parcursul a 32 de luni. Soluția implementată permite ca înregistrările audio realizate în sălile de judecată să fie transformate automat în text prin tehnologia speech-to-text, reducând semnificativ timpul necesar transcrierii manuale a ședințelor.

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Ministerul Justiției a dezvoltat în cadrul acestui proiect platforma OPTIMUS, care gestionează întregul proces, de la captarea și înregistrarea sunetului până la procesarea și transcrierea acestuia, identificarea vorbitorilor și stocarea informațiilor. O componentă esențială a platformei, OPTIMUS ASR, utilizează inteligența artificială pentru transcrierea automată și identificarea persoanelor care vorbesc în timpul ședințelor.

Sistemul mai include OPTIMUS Recorder, destinat înregistrării audio, o interfață pentru accesarea și gestionarea funcțiilor platformei, precum și o componentă pentru administrarea și afișarea informațiilor privind ședințele de judecată. Platforma este conectată la ECRIS, sistemul informatic care gestionează dosarele instanțelor, facilitând astfel integrarea cu procesele electronice deja existente în justiție.

Potrivit Ministerului Justiției, componenta de transcriere automată poate atinge performanțe de până la 100 de ori timpul real, ceea ce permite procesarea unor volume mari de conținut audio la nivel național. Implementarea a început cu un proiect-pilot în șase săli de judecată, unde au fost testate soluțiile tehnice și a fost stabilită configurația finală, iar ulterior sistemul a fost extins la nivel național.

În prezent, 245 de instituții judiciare și 1.023 de săli de judecată și de consiliu sunt dotate cu infrastructura necesară și integrate în platforma OPTIMUS. Platforma este găzduită în centrele de date ale Ministerului Justiției, ceea ce permite instituției să păstreze controlul asupra datelor și să dezvolte în continuare sistemul, au transmis reprezentanții ministerului.

Proiectul contribuie la îndeplinirea jalonului 164 din PNRR, referitor la sistemul electronic de management al cauzelor ECRIS V și la transformarea digitală a sistemului judiciar.

Acest demers vine în contextul unor schimbări majore în instanțe anunțate pentru această perioadă, care vizează prioritizarea anumitor dosare și digitalizarea proceselor judiciare.