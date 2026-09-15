Pe scurt: Lucrările pe lotul 2 al Autostrăzii Sibiu–Făgăraș avansează rapid, constructorul Makyol raportând un progres de peste 50%. Proiectul are o importanță majoră pentru conectarea Transilvaniei cu Muntenia și Moldova.

Compania turcă Makyol, responsabilă de construcția lotului 2 al Autostrăzii Sibiu–Făgăraș, a anunțat că a depășit pragul de 50% al lucrărilor, înainte de a ajunge la jumătatea perioadei contractuale.

Potrivit Economica.net, reprezentantul Makyol, Tanner Kasap, a subliniat că acest progres a fost realizat în ciuda condițiilor dificile și a obstacolelor neprevăzute întâmpinate pe șantier.

„Am atins și depășit pragul de 50% din lucrare – chiar înainte de a ajunge la jumătatea perioadei contractuale. Această realizare înseamnă mult mai mult decât un simplu procent. Este rezultatul determinării, al excelenței inginerești, al muncii în echipă și al angajamentului neclintit față de obiectivul nostru”, a declarat Tanner Kasap. El a adăugat că echipa Makyol, formată din specialiști din mai multe țări și culturi, a lucrat împreună pentru a atinge acest rezultat.

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Kasap a transmis că linia de sosire a proiectului este încă departe, dar lucrările vor continua cu aceeași pasiune și determinare. „Le mulțumim din suflet tuturor celor care își pun sufletul în acest proiect – fie pe șantier, fie în culise. Împreună am ajuns până aici. Împreună vom merge și mai departe”, a mai spus reprezentantul Makyol.

Lucrările de asfaltare au început pe lotul 3 la finalul lunii iulie

La finalul lunii iulie, constructorul Makyol a demarat lucrările de asfaltare pe primul sector experimental din lotul 3 al Autostrăzii Sibiu–Făgăraș. Informația a fost transmisă la acea dată de Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Conform datelor prezentate atunci, stadiul fizic al lucrărilor pe cele patru tronsoane ale autostrăzii era următorul: tronsonul 1 – 17,77%, tronsonul 2 – 40%, tronsonul 3 – 44%, iar tronsonul 4 – 27,64%. Progresul raportat de Makyol pe lotul 2 reprezintă astfel o creștere semnificativă față de situația de la sfârșitul lunii iulie.

Autostrada Sibiu–Făgăraș, proiect major pentru infrastructura României

Autostrada Sibiu–Făgăraș (A13) are o lungime totală de 68 de kilometri, împărțită în patru tronsoane. Toate cele patru sectoare trebuie finalizate până în anul 2028. Valoarea totală a contractelor pentru construcția autostrăzii se ridică la 6,4 miliarde lei (fără TVA), finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport (PT).

Proiectul este considerat de importanță majoră pentru dezvoltarea orașelor Făgăraș, Brașov și Sibiu, dar și pentru conectarea centrului Transilvaniei cu regiunile Muntenia și Moldova. Autostrada Sibiu–Făgăraș va facilita astfel transportul rutier între principalele regiuni ale țării și va contribui la dezvoltarea economică a zonei.

Despre stadiul lucrărilor pe întreaga autostradă, inclusiv pe celelalte tronsoane, puteți citi și în articolul Autostrada Sibiu–Făgăraș, în topul șantierelor care au avansat cel mai mult: cum merg lucrările.

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