15 septembrie 2026

Lucrările la Calea Șurii Mari se apropie de final

Calea Șurii Mari se apropie de finalul modernizării, iar schimbarea este deja vizibilă. Strada va fi lărgită la patru benzi de circulație, pentru un trafic mai fluent pe una dintre arterele importante ale Sibiului. Trotuarele mai largi, pista pentru biciclete și noile spații verzi vor completa transformarea acestei intrări în oraș.

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▶ Vezi pagina acestui video: Calea Șurii Mari, asfaltată pe una dintre porțiunile modernizate a străzii

Pe o parte a străzii se circulă deja pe asfaltul nou, după așternerea stratului de legătură, numit binder. Urmează stratul de uzură, care va da forma finală suprafeței de circulație, apoi realizarea marcajelor rutiere. Pentru a afecta cât mai puțin deplasările din timpul zilei, asfaltarea finală se va face pe timp de noapte.

Schimbările se văd și dincolo de carosabil. Trotuarele sunt deja lărgite la 2 metri, iar pista pentru biciclete este amenajată pentru circulația în ambele sensuri. Pietonii vor avea mai mult loc, iar bicicliștii, un traseu dedicat. Bordurile sunt montate și noul sistem de iluminat public este complet instalat.

În perioada următoare, strada va câștiga și mai mult verde. Vor fi plantați 240 de arbori și aproximativ 2.500 de plante ornamentale și arbuști, iar suprafețele prevăzute în proiect vor fi înierbate. Noile plantări vor schimba aspectul zonei și vor face mai plăcut drumul celor care o traversează zilnic.

De la cele patru benzi până la spațiul acordat mersului pe jos și cu bicicleta, modernizarea urmărește să facă din Calea Șurii Mari o stradă mai ușor de folosit și mai sigură. O schimbare care să se simtă în fiecare drum spre casă, spre serviciu sau spre oraș.

Proiectul „Modernizare și extindere Calea Șurii Mari” beneficiază de un contract de finanțare în valoare de 41,37 milioane de lei, din care 34,14 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă, iar 7,23 milioane de lei sunt contribuția Municipiului Sibiu.

Contractul este semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Autoritatea de Management a Programului „Regiunea Centru” 2021–2027, în cadrul Priorității de investiții 5 „O Regiune Accesibilă”, Acțiunea 5.2 „Descongestionarea traficului din jurul marilor municipii”.

Calea Șurii Mari se transformă!

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Citește și: Cum o să arate Calea Șurii Mari după modernizare: va fi lărgită la 4 benzi și va avea piste de biciclete și zone verzi / foto