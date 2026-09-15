Lucrările pentru schimbarea conductei de apă de pe Calea Turnișorului, blocate: directorul Apă Canal explică motivele / video, foto

De mai multe zile, Calea Turnișorului este blocată de utilaje. Muncitorii lipsesc însă din teren, iar asta din cauza „birocrației”, explică directorul Apă Canal. În zonă ar fi trebuit să se lucreze la conducta de transport apă, însă din cauza unui aviz care nu a mai ajuns la Sibiu, lucrările sunt stopate pentru moment.

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▶ Vezi pagina acestui video: Lucrările pentru schimbarea conductei de apă de pe Calea Turnișorului, blocate: directorul Apă Canal explică motivele — VIDEO

Lucrările la conducta de transport apă de pe Calea Turnișorului, pe tronsonul dintre strada Ion Agârbiceanu și Aleea Pajiștei, au fost anunțate încă din luna iunie, urmând să fie derulate până la mijlocul lunii noiembrie.

În apropiere de intersecția cu strada Agârbiceanu au fost aduse utilajele de mai bine de o săptămână, însă în prezent nu se lucrează. Situația a fost semnalată de un cititor Ora de Sibiu, revoltat că locurile de parcare sunt blocate, iar circulația rutieră este îngreunată.

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„Pe Calea Turnișorului, avem strada restricționată circulației, locurile de parcare sunt toate blocate cu utilaje, de o săptămână deja, însă nu lucrează nimeni nimic. Se creează haos pe stradă, incredibil, și nu este niciun muncitor care să muncească. Porțile sunt blocate cu tuburi mari, e ca la nebuni. Am avut salvarea pe stradă și circulația a fost aproape înghețată. Este inadmisibil”, a transmis o cititoare Ora de Sibiu.

Directorul Apă Canal a explicat de ce muncitorii nu au fost direcționați în teren. Potrivit acestuia, este așteptat un aviz de la București. În lipsa lui, lucrările nu pot începe.

„Nu se mai lucrează din cauza birocrației. Inițial, în avizul de la Cultură se menționa că trebuie să se sape arheologic, după care, văzând studiul de la fața locului s-a decis că lucrările pot fi realizate pe procedura de supraveghere arheologică. Ca să începem lucrările, este nevoie să vină o hârtie de la București. Utilajele sunt în teren, dar nu avem ce face până nu ajunge hârtia la Sibiu”, a explicat directorul Apă Canal, Vasile Maier.

Așadar, până când avizul nu va ajunge la Apă Canal, muncitorii nu vor putea interveni în zonă.