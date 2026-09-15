Pe scurt: Descoperă cum să alegi vinetele ideale pentru zacuscă sau congelare, ce semne indică prospețimea și cum să le pregătești corect pentru iarnă.

Toamna aduce în bucătării mirosul inconfundabil de vinete coapte, folosite atât pentru salată, cât și pentru zacuscă sau pentru a fi congelate și păstrate peste iarnă.

Alegerea vinetelor potrivite și pregătirea lor corectă sunt pași esențiali pentru a obține preparate gustoase și sănătoase, potrivit Libertatea.

Atunci când alegi vinete pentru salată sau congelare, este important să optezi pentru exemplare ajunse la dimensiunea specifică soiului, dar care nu sunt prea mature. Coaja trebuie să fie netedă, lucioasă, fără porțiuni zbârcite, tăieturi sau zone moi, iar codița să aibă un aspect proaspăt, nu uscat. Pulpa trebuie să fie fină, deschisă la culoare și cu puține semințe, mai ales dacă vinetele vor fi folosite la salată, unde textura contează foarte mult.

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Pentru zacuscă, vinetele pot fi mai mari sau cu formă neregulată, atâta timp cât sunt sănătoase și nu sunt bătrâne. O vânătă bună este fermă și pare grea în raport cu dimensiunea ei. Dacă apeși ușor coaja cu degetul, urma ar trebui să dispară rapid. O zonă moale sau lichid care se scurge dintr-o crăpătură indică faptul că vânăta nu mai este potrivită pentru copt.

Mărimea nu garantează calitatea, dar exemplarele mijlocii, cu formă regulată și greutate bună, sunt de obicei cele mai sigure pentru salată. Vinetele alungite se coc mai repede și uniform, în timp ce cele foarte groase au nevoie de mai mult timp pentru ca miezul să se înmoaie complet. Dacă pregătești o cantitate mare, grupează vinetele după dimensiune pentru a le coace uniform.

Pregătirea vinetelor pentru copt și congelare: spălare, coacere și curățare corectă

Vinetele trebuie spălate bine sub jet de apă, chiar dacă urmează să fie aruncate cojile, pentru a elimina orice impurități care ar putea ajunge pe pulpă în timpul curățării. După spălare, se șterg, mai ales dacă vor fi puse pe flacără sau grătar. Dacă folosești cuptorul, înțeapă fiecare vânătă în două-trei locuri cu o furculiță sau cuțit pentru a preveni plesnirea din cauza aburului format la interior.

Pe grătar sau direct pe flacără, coaja se crapă de obicei singură, dar și aici câteva înțepături pot fi utile. Vinetele se întorc periodic cu un clește, astfel încât coaja să se ardă pe toate părțile. Sunt gata când s-au înmuiat complet, s-au lăsat vizibil, iar coaja se desprinde ușor. În funcție de mărime și intensitatea jarului, coacerea durează aproximativ 15-20 de minute.

Cuptorul este o metodă comodă pentru cantități mari și pentru bucătăriile unde fumul ar fi o problemă. Vinetele se așază întregi într-o tavă tapetată cu hârtie de copt sau folie, fără să fie înghesuite, și se coc la 220-240 de grade, întorcându-se o dată sau de două ori. Pentru un gust mai apropiat de cel al vinetelor făcute pe jar, poți folosi funcția grill în ultimele minute, supraveghind atent tava.

Curățarea, scurgerea și tocarea vinetelor coapte pentru salată sau zacuscă

Vinetele se curăță mai ușor cât sunt încă fierbinți sau calde. Se așază pe o tavă, se desface coaja pe lungime și se îndepărtează cu un cuțit, lingură sau cu degetele. Este recomandat să nu speli pulpa sub jet de apă, deoarece îi diluezi gustul și adaugi apă nedorită înainte de congelare. Resturile mici de coajă pot fi îndepărtate cu lama unui cuțit sau cu degetele umezite.

Pulpa curățată se pune într-o sită deasupra unui vas sau pe un tocător ușor înclinat pentru a se scurge lichidul brun, cu gust ușor amărui sau iute. Acest pas ajută la obținerea unei salate mai dense și reduce cantitatea de apă eliberată după decongelare. După scurgere, vinetele se toacă grosier pe un tocător curat, cu un cuțit din lemn, plastic sau inox. Pentru zacuscă, este plăcut să păstrezi puțină textură, deoarece pulpa se va mărunți și mai mult în timpul fierberii.

Dacă folosești robotul de bucătărie, sunt suficiente câteva impulsuri scurte, pentru că mixarea îndelungată poate face pulpa prea fină și lipicioasă. Pentru mai multe detalii despre sezonul zacuștii și riscurile conservării, poți consulta și alte resurse utile.

Congelarea vinetelor coapte și alternative pentru vinetele crude

Vinetele coapte și tocate se pot congela în porții mici, în pungi sau recipiente speciale pentru congelator. Este important ca pulpa să fie bine scursă înainte de congelare pentru a evita formarea excesivă de apă la decongelare. Vinetele crude nu se recomandă pentru congelare, deoarece textura și gustul se deteriorează după decongelare. Pentru iarnă, cel mai bine este să congelezi vinete coapte, curățate și tocate, gata de folosit în salată sau zacuscă.

În piețele din Sibiu, inclusiv în Piața Cibin, vinetele și alte legume pentru iarnă sunt disponibile la prețuri mai accesibile decât în anii trecuți, iar comercianții recomandă să alegi mereu legume proaspete și sănătoase pentru conservele de casă.