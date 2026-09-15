Într-un oraș în care brutăriile și cafenelele apar tot mai des, Korn Atelier vine cu o poveste aparte: doi frați crescuți în Germania, o legătură de familie cu Transilvania și dorința de a aduce la Sibiu gustul pâinii adevărate, făcută artizanal, cu maia naturală și ingrediente alese cu grijă.

Uneori, un loc nou apare în oraș și începe să fie recomandat din vorbă în vorbă. În Piața Cibin, la numărul 5, în clădirea Siemens, există un astfel de loc: Korn Atelier, brutărie artizanală în care pâinea, produsele de patiserie și micul dejun se întâlnesc într-un spațiu gândit pentru sibienii și turiștii care apreciază lucrurile făcute bine.

Korn Atelier este una dintre cele mai noi apariții de pe scena gastronomică locală, dar povestea din spatele ei a început cu mult înainte de deschiderea brutăriei.

De la o glumă între frați la o brutărie în Sibiu

Julius s-a mutat în Transilvania în 2019. Fratele său, Noah, venea frecvent în vizită. La un moment dat, într-o discuție care părea mai degrabă o glumă decât începutul unei afaceri, Noah i-a spus fratelui său: „De ce nu deschizi o brutărie?”

Gluma a devenit plan, iar Noah a renunțat la școală, a plecat în Germania pentru a face ucenicie ca brutar și a absolvit cu nota maximă. Apoi, utilajele unei brutării care se închidea în Germania au fost demontate, transportate în România în două transporturi și au ajuns, în cele din urmă, la Sibiu.

Așa a început povestea Korn Atelier, iar numele spune, la rândul lui, ceva despre filosofia locului. „Korn” înseamnă „cereale” în limba germană, dar sună la fel ca „corn”, cornul săsesc tradițional din Sibiu. Un singur nume reușește astfel să lege două lumi: moștenirea germană a familiei și tradiția transilvăneană.

Pâine cu maia, făcută cu răbdare

Poate cea mai importantă diferență dintre o pâine obișnuită și una artizanală nu se vede imediat. Se simte în timpul pe care îl petrece aluatul înainte de a ajunge în cuptor.

La Korn Atelier, pâinea cu maia este făcută fără drojdie industrială adăugată. Procesul de fermentare lentă este parte din ceea ce dă pâinii gustul și textura specifice. Este genul de produs pentru care merită să ai răbdare.

Oferta nu se oprește la pâinea clasică. Printre produsele care atrag atenția se află pâinile plate mediteraneene, precum Fougasse Mediteraneană, Focaccia Barese și Focaccia cu zucchini și vinete. Toate sunt făcute cu maia naturală, fără drojdie de brutărie.

Covrigi bavarezi și croissante pufoase, prospăt scoase din cuptor

Influența germană se vede și în produsele de patiserie. La Korn Atelier se găsesc covrigi bavarezi, inclusiv varianta cu cașcaval, croissante coapte zilnic și sandvișuri pregătite pe loc. Printre acestea se află și Sandvich Cibin, făcut cu chiflele coapte chiar în brutărie.

Este, într-un fel, aceeași idee care se regăsește în povestea fondatorilor: influențe venite din Germania, întâlnite cu ingredientele, gusturile și locul în care au ales să construiască ceva nou.

Alegerea zonei Pieței Cibin nu este întâmplătoare. Locul este ușor accesibil, există parcare, iar brutăria se află chiar vizavi de piața agroalimentară. Este un punct bun pentru o cafea și un mic dejun înainte de o zi prin oraș sau pentru o oprire după cumpărăturile din piață.

Mai mult decât o brutărie

Korn Atelier funcționează la întâlnirea dintre două lucruri: brutăria și cafeneaua. Poți veni pentru pâine, dar poți rămâne pentru cafea. Poți intra pentru un croissant și ajunge să alegi un sandviș sau poți transforma o oprire rapidă într-un mic dejun liniștit.

Acesta este și motivul pentru care Korn începe să fie interesant pentru cei care caută un brunch în Sibiu, un mic dejun diferit sau pur și simplu o patiserie unde produsele sunt făcute în aceeași locație.

Brutărie de cinci stele

Orice poveste despre un loc în care se mănâncă bine ajunge, mai devreme sau mai târziu, la oamenii care îi trec pragul. Iar pentru Korn Atelier, reacțiile clienților încep să contureze povestea unei brutării în care pâinea și produsele de patiserie sunt făcute cu atenție, dar și cu dorința de a crea o experiență care îi face pe oameni să revină.

Recomandările și recenziile celor care au încercat produsele sunt, până la urmă, una dintre cele mai simple forme de confirmare, iar printre mesajele lăsate de clienți se regăsesc atât aprecieri pentru produse, cât și pentru atmosfera și interacțiunea din brutărie.

„Nu doar că au pâine delicioasă, dar așa este și interacțiunea cu băieții care au creat acest mic business. Felicitări, am să revin! Au și card de fidelitate, așa se face în Germania, a 7-a pâine gratis”, scrie unul dintre clienți.

Produsele de patiserie au, la rândul lor, parte de reacții apreciative. „Am fost impresionată, produsele lor sunt super bune și de calitate. Am încercat multe și toate m-au surprins plăcut: croissantele, pâinea toast, pâinicile cu stafide. Recomand!”, spune o altă clientă.

Iar pentru unii dintre cei care au descoperit Korn Atelier, experiența este una care merită împărtășită mai departe. „Un loc unic în Sibiu, o inițiativă absolut excepțională! Produsele sunt foarte, foarte gustoase și proaspete! Felicitări, aveam nevoie de voi, aici!”, se arată într-o altă recenzie.

Un loc nou, cu o poveste veche

Poate acesta este și lucrul care face Korn Atelier interesant. Este o brutărie nouă, dar nu pornește de la zero. În spatele ei există o poveste de familie, o meserie învățată în Germania, utilaje salvate dintr-o brutărie germană și o dorință de a construi în Sibiu ceva care să aibă propriul său caracter.

Într-o perioadă în care tot mai mulți oameni caută pâine cu maia, produse artizanale, brunch-uri bune și ingrediente despre care să știe cum au fost lucrate, Korn Atelier vine cu o propunere foarte simplă: să te întorci la gustul lucrurilor făcute cu răbdare.

Dacă vreți să descoperiți gustul produselor de la Korn Atelier, brutăria îi așteaptă pe sibieni în Piața Cibin nr. 5, în clădirea Siemens, de marți până sâmbătă, între 08:00 și 14:00. Pentru produsele disponibile la precomandă, comenzile pot fi făcute online, pe site-ul Korn Atelier.

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