Polițistă din Sibiu, campioană europeană la alergare montană: Loredana a cucerit aurul la Râșnov

Pe scurt: Loredana Toloargă, polițistă la Sibiu, a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului european la alergare montană, aducând mândrie comunității locale.

Loredana Toloargă, agent-șef de poliție în cadrul Serviciului Criminalistic al Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, a obținut titlul de campioană europeană cu echipa la categoria W40, în cadrul European Masters Off Road Running Championship 2026. Competiția s-a desfășurat la Râșnov, în perioada 10–13 septembrie 2026, potrivit Poliției Sibiu.

Performanța Loredanei Toloargă a fost remarcată de colegii săi, care au transmis public felicitări pentru rezultatul obținut la această competiție internațională de alergare montană. Reprezentanții Poliției Sibiu au subliniat că în spatele unei astfel de reușite stau multe ore de pregătire, disciplină, determinare și dorința de a deveni mai bun.

„O felicităm pe colega noastră, agent-șef de poliție Loredana Toloargă, din cadrul Serviciului Criminalistic al Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, care a obținut titlul de campioană europeană cu echipa, la categoria W40, în cadrul European Masters Off Road Running Championship 2026, competiție desfășurată la Râșnov, în perioada 10–13 septembrie 2026”, au transmis reprezentanții instituției.

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Competiția European Masters Off Road Running Championship reunește sportivi din întreaga Europă, fiind una dintre cele mai importante întreceri dedicate alergării montane pentru sportivii de peste 35 de ani.

Categoria W40 este rezervată participantelor cu vârsta între 40 și 44 de ani, iar titlul de campioană europeană cu echipa reprezintă o recunoaștere a valorii și a efortului depus de întreaga delegație românească.

Poliția Sibiu a evidențiat faptul că succesul Loredanei Toloargă este rezultatul unei combinații de ambiție, perseverență și pasiune pentru sport. Instituția i-a transmis urări de succes și în activitatea profesională, dar și pe traseele de concurs, subliniind că astfel de realizări aduc mândrie nu doar colegilor, ci și comunității locale.